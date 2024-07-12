Путин обсудил с членами Совбеза обеспечение ритмичной работы предприятий ОПК
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, где обсуждались дополнительные меры обеспечения ритмичной работы предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Участниками совещания стали премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.
Кроме того, в заседании участвовали директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, генеральный прокурор Игорь Краснов, первый зампредседателя правительства Денис Мантуров и помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.
Темпы производства российского ОПК наращиваются после начала специальной военной операции на Украине. 25 мая Путин на встрече с руководителями предприятий сообщил, что большая часть оборонных предприятий России выполняет задания гособоронзаказа качественно и в срок, опережая график по ряду позиций. Кроме того, глава государства призвал наращивать ритмичное обеспечение вооруженных сил современным высокотехнологическим оружием и техникой. Президент отмечал важность беспилотных, авиационных и наземных комплексов, высокоточных средств поражения, средств РЭБ и систем контрбатарейной борьбы, а также различных видов связи для управления.