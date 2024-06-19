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МИД Китая опроверг слова Блинкена о поставках России компонентов для ОПК

Ведомости

Китай не поставляет России вооружения, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Таким образом он прокомментировал высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Китай поставляет России компоненты для оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

«Мы решительно выступаем против того, чтобы США без предоставления каких либо-доказательств распространяли ложную информацию и переваливали на Китай ответственность. Китай никогда не подливал масла в огонь и не пользовался возможностью извлечь выгоду, а также всегда придерживался идеи продвижения мирных переговоров», – сказал он (цитата по ТАСС).

24 апреля стартовал трехдневный визит Блинкена в Китай. Госсекретарь США на специальном брифинге для журналистов в КНР заявлял, что основной темой обсуждения в Пекине станет якобы оказываемая Китаем поддержка военно-промышленному комплексу России: «Наша цель заключается в том, чтобы четко обозначить последствия такой поддержки и объяснить, почему в дальнейшем это может не отвечать интересам Китая».

1 мая министерство финансов США внесло 20 компаний Китая в SDN list за сотрудничество с Россией. В ведомстве уточнили, что китайские компании содействовали развитию российского ВПК. В ответ на введение ограничений пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Пекин продолжит отстаивать свои законные права на экономическое сотрудничество с Россией, которое не направлено против третьих стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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