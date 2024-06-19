МИД Китая опроверг слова Блинкена о поставках России компонентов для ОПК

«Мы решительно выступаем против того, чтобы США без предоставления каких либо-доказательств распространяли ложную информацию и переваливали на Китай ответственность. Китай никогда не подливал масла в огонь и не пользовался возможностью извлечь выгоду, а также всегда придерживался идеи продвижения мирных переговоров», – сказал он (цитата по ТАСС).