МИД Китая опроверг слова Блинкена о поставках России компонентов для ОПК
Китай не поставляет России вооружения, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Таким образом он прокомментировал высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Китай поставляет России компоненты для оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
«Мы решительно выступаем против того, чтобы США без предоставления каких либо-доказательств распространяли ложную информацию и переваливали на Китай ответственность. Китай никогда не подливал масла в огонь и не пользовался возможностью извлечь выгоду, а также всегда придерживался идеи продвижения мирных переговоров», – сказал он (цитата по ТАСС).
24 апреля стартовал трехдневный визит Блинкена в Китай. Госсекретарь США на специальном брифинге для журналистов в КНР заявлял, что основной темой обсуждения в Пекине станет якобы оказываемая Китаем поддержка военно-промышленному комплексу России: «Наша цель заключается в том, чтобы четко обозначить последствия такой поддержки и объяснить, почему в дальнейшем это может не отвечать интересам Китая».
1 мая министерство финансов США внесло 20 компаний Китая в SDN list за сотрудничество с Россией. В ведомстве уточнили, что китайские компании содействовали развитию российского ВПК. В ответ на введение ограничений пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Пекин продолжит отстаивать свои законные права на экономическое сотрудничество с Россией, которое не направлено против третьих стран.