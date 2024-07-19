Из-за технического сбоя в США задержаны более 1400 рейсов

В частности, ряд аэропортов в Европе, в том числе в Испании, Великобритании и ФРГ, задержали авиарейсы. С техническими проблемами столкнулись железнодорожные перевозчики в Великобритании. Пострадала IT-инфраструктура в аэропортах Берлина, Мельбурна и в Гатвике в Великобритании. Среди других жертв сбоя – Лондонская фондовая биржа, Lloyds Bank, южноафриканский Capitec, а также платежные системы Visa и Mastercard.