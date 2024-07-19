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Из-за технического сбоя в США задержаны более 1400 рейсов

Ведомости

Более 1400 рейсов в Соединенных Штатах были задержаны и более 350 отменены. Больше всего пострадали аэропорты в регионах Нью-Йорка и Чикаго, пишет The New York Times со ссылкой на данные компании FlightAware, отслеживающей информацию о рейсах.

По данным Федерального управления гражданской авиации, по меньшей мере пять авиакомпаний – Allegiant Air, American, Delta, Spirit и United – объявили, что их самолеты не поднимутся в воздух.

Несколько авиакомпаний обратились за помощью в организации наземных остановок для своих авиапарков до тех пор, пока проблема не будет решена.

Утром 19 июля по всему миру произошел масштабный сбой в работе сервисов Microsoft. Его причиной стали ошибки в обновлении от поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike. Результатом стали перебои в работе разных структур во многих странах мира: отмена рейсов, проблемы в работе банков, фондовых бирж и СМИ. 

В частности, ряд аэропортов в Европе, в том числе в Испании, Великобритании и ФРГ, задержали авиарейсы. С техническими проблемами столкнулись железнодорожные перевозчики в Великобритании. Пострадала IT-инфраструктура в аэропортах Берлина, Мельбурна и в Гатвике в Великобритании. Среди других жертв сбоя – Лондонская фондовая биржа, Lloyds Bank, южноафриканский Capitec, а также платежные системы Visa и Mastercard.

Днем представители Microsoft заявили об устранении первопричины сбоя и восстановлении работы ряда сервисов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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