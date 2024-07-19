Из-за технического сбоя в США задержаны более 1400 рейсов
Более 1400 рейсов в Соединенных Штатах были задержаны и более 350 отменены. Больше всего пострадали аэропорты в регионах Нью-Йорка и Чикаго, пишет The New York Times со ссылкой на данные компании FlightAware, отслеживающей информацию о рейсах.
По данным Федерального управления гражданской авиации, по меньшей мере пять авиакомпаний – Allegiant Air, American, Delta, Spirit и United – объявили, что их самолеты не поднимутся в воздух.
Несколько авиакомпаний обратились за помощью в организации наземных остановок для своих авиапарков до тех пор, пока проблема не будет решена.
Утром 19 июля по всему миру произошел масштабный сбой в работе сервисов Microsoft. Его причиной стали ошибки в обновлении от поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike. Результатом стали перебои в работе разных структур во многих странах мира: отмена рейсов, проблемы в работе банков, фондовых бирж и СМИ.
В частности, ряд аэропортов в Европе, в том числе в Испании, Великобритании и ФРГ, задержали авиарейсы. С техническими проблемами столкнулись железнодорожные перевозчики в Великобритании. Пострадала IT-инфраструктура в аэропортах Берлина, Мельбурна и в Гатвике в Великобритании. Среди других жертв сбоя – Лондонская фондовая биржа, Lloyds Bank, южноафриканский Capitec, а также платежные системы Visa и Mastercard.
Днем представители Microsoft заявили об устранении первопричины сбоя и восстановлении работы ряда сервисов.