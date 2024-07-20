Путин поздравил Лукашенко с 30-летием на посту президента Белоруссии

Путин отметил личный вклад белорусского лидера в развитие отношений и сотрудничества Москвы и Минска, в становление и упрочение Союзного государства и продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве, говорится в поздравлении. Президент РФ добавил, что будет рад продолжить диалог двух стран и тесную работу «на благо братских народов России и Белоруссии», и пожелал Лукашенко крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.