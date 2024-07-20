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Путин поздравил Лукашенко с 30-летием на посту президента Белоруссии

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с 30-летием его пребывания в должности президента республики. Поздравление опубликовано на сайте Кремля. 

С именем Лукашенко, как отметил российский президент, неразрывно связана вся новейшая история Белоруссии, «ознаменованная построением современных государственных институтов и значительными успехами в социальной и экономической сферах». Путин напомнил, что граждане республики шесть раз подряд избрали Лукашенко главой государства, а этот факт свидетельствует о его «огромном авторитете» среди соотечественников.

Путин отметил личный вклад белорусского лидера в развитие отношений и сотрудничества Москвы и Минска, в становление и упрочение Союзного государства и продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве, говорится в поздравлении. Президент РФ добавил, что будет рад продолжить диалог двух стран и тесную работу «на благо братских народов России и Белоруссии», и пожелал Лукашенко крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

На президентских выборах в августе 2020 г. действующий глава государства Лукашенко набрал 80,08% голосов. Следующие выборы президента Белоруссии пройдут не позднее 20 июля 2025 г., говорил председатель ЦИК республики Игорь Карпенко.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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