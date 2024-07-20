Путин поздравил Лукашенко с 30-летием на посту президента Белоруссии
Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с 30-летием его пребывания в должности президента республики. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.
С именем Лукашенко, как отметил российский президент, неразрывно связана вся новейшая история Белоруссии, «ознаменованная построением современных государственных институтов и значительными успехами в социальной и экономической сферах». Путин напомнил, что граждане республики шесть раз подряд избрали Лукашенко главой государства, а этот факт свидетельствует о его «огромном авторитете» среди соотечественников.
Путин отметил личный вклад белорусского лидера в развитие отношений и сотрудничества Москвы и Минска, в становление и упрочение Союзного государства и продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве, говорится в поздравлении. Президент РФ добавил, что будет рад продолжить диалог двух стран и тесную работу «на благо братских народов России и Белоруссии», и пожелал Лукашенко крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
На президентских выборах в августе 2020 г. действующий глава государства Лукашенко набрал 80,08% голосов. Следующие выборы президента Белоруссии пройдут не позднее 20 июля 2025 г., говорил председатель ЦИК республики Игорь Карпенко.