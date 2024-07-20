Мишустин поручил доработать нацпроект «Новые технологии сбережения здоровья»

Минздраву, Минобрнауки и Минпромторгу предстоит доработать новый нацпроект до 1 августа. По информации пресс-службы правительства, в него предположительно войдут пять федеральных проектов, которые направлены на «развитие медицинской науки, создание изделий, лекарственных форм и платформ нового поколения, биомедицинских и когнитивных технологий будущего, обеспечение активного и здорового долголетия, формирование собственных производств для выпуска продукции».