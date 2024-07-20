Мишустин поручил доработать нацпроект «Новые технологии сбережения здоровья»
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству доработать национальный проект «Новые технологии сбережения здоровья», подготовку которого сейчас завершает кабмин. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Минздраву, Минобрнауки и Минпромторгу предстоит доработать новый нацпроект до 1 августа. По информации пресс-службы правительства, в него предположительно войдут пять федеральных проектов, которые направлены на «развитие медицинской науки, создание изделий, лекарственных форм и платформ нового поколения, биомедицинских и когнитивных технологий будущего, обеспечение активного и здорового долголетия, формирование собственных производств для выпуска продукции».
Нацпроект предполагает разработку 25 генотерапевтических препаратов и персонифицированных клеточных продуктов, рассказал Мишустин. Кроме того, планируется создать 10 технологий, позволяющих корректировать возможные когнитивные нарушения, и разработать способы предотвращения последствий старения клеток. Ведомства определят сроки внедрения конкретных технологий по годам, уточнили в пресс-службе.
За период действия национального проекта, как отметил Мишустин, предполагается увеличить долю отечественного производства в сфере жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов до 90%, а по медицинским изделиям – до 40%.