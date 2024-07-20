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Мишустин поручил доработать нацпроект «Новые технологии сбережения здоровья»

Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству доработать национальный проект «Новые технологии сбережения здоровья», подготовку которого сейчас завершает кабмин. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Минздраву, Минобрнауки и Минпромторгу предстоит доработать новый нацпроект до 1 августа. По информации пресс-службы правительства, в него предположительно войдут пять федеральных проектов, которые направлены на «развитие медицинской науки, создание изделий, лекарственных форм и платформ нового поколения, биомедицинских и когнитивных технологий будущего, обеспечение активного и здорового долголетия, формирование  собственных производств для выпуска продукции».

Нацпроект предполагает разработку 25 генотерапевтических препаратов и персонифицированных клеточных продуктов, рассказал Мишустин. Кроме того, планируется создать 10 технологий, позволяющих корректировать возможные когнитивные нарушения, и разработать способы предотвращения последствий старения клеток. Ведомства определят сроки внедрения конкретных технологий по годам, уточнили в пресс-службе.

За период действия национального проекта, как отметил Мишустин, предполагается увеличить долю отечественного производства в сфере жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов до 90%, а по медицинским изделиям – до 40%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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