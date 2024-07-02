Голикова: около 46% лекарств производится в России по полному циклу

Стратегия развития фармацевтической промышленности до 2030 г. была утверждена правительством в июне 2023 г. Среди ее целей – увеличение объема рынка лекарственных средств с 2,25 трлн до 3,76 трлн руб. в год, рост доли российских препаратов с 36,6 до 42,7% (в денежном выражении), подъем экспорта с $1,26 млрд до $3,4 млрд в год. Доля препаратов, которые производятся в рамках полного цикла и входят в перечень стратегически важных, должна вырасти до 80%.