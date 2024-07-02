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Голикова: около 46% лекарств производится в России по полному циклу

Ведомости

Примерно 46% лекарственных наименований, включая жизненно важные, производятся в России по полному циклу, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, за последние три года рынок вырос и в натуральном, и в денежном выражении. На сегодняшний день в России производится 63% лекарств.

Голикова также отметила, что среднегодовой прирост объема промышленного производства лекарств и медизделий выше, чем в других сферах экономики. Он занимает третье место среди других отраслей.

На данный момент «дорожные карты» по организации производства лекарств и медизделий, которые раньше импортировались в Россию, включают 186 препаратов и 368 медизделий. Эти документы – основа списка конечной продукции, которую создадут в рамках нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья».

12 апреля сообщалось, что правительство России утвердило план реализации стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 г. Особое внимание в соответствующем распоряжении уделено ускорению научно-технологического развития фармацевтической промышленности и системным мерам поддержки.

Стратегия развития фармацевтической промышленности до 2030 г. была утверждена правительством в июне 2023 г. Среди ее целей – увеличение объема рынка лекарственных средств с 2,25 трлн до 3,76 трлн руб. в год, рост доли российских препаратов с 36,6 до 42,7% (в денежном выражении), подъем экспорта с $1,26 млрд до $3,4 млрд в год. Доля препаратов, которые производятся в рамках полного цикла и входят в перечень стратегически важных, должна вырасти до 80%.

23 апреля сообщалось, что в России зарегистрировали отечественный аналог спинразы (международное непатентованное наименование – нусинерсен), одного из самых дорогих лекарств в мире, применяемого для терапии всех типов спинальной мышечной атрофии (СМА) у детей и взрослых.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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