Голикова: около 46% лекарств производится в России по полному циклу
Примерно 46% лекарственных наименований, включая жизненно важные, производятся в России по полному циклу, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
По ее словам, за последние три года рынок вырос и в натуральном, и в денежном выражении. На сегодняшний день в России производится 63% лекарств.
Голикова также отметила, что среднегодовой прирост объема промышленного производства лекарств и медизделий выше, чем в других сферах экономики. Он занимает третье место среди других отраслей.
На данный момент «дорожные карты» по организации производства лекарств и медизделий, которые раньше импортировались в Россию, включают 186 препаратов и 368 медизделий. Эти документы – основа списка конечной продукции, которую создадут в рамках нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья».
12 апреля сообщалось, что правительство России утвердило план реализации стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 г. Особое внимание в соответствующем распоряжении уделено ускорению научно-технологического развития фармацевтической промышленности и системным мерам поддержки.
Стратегия развития фармацевтической промышленности до 2030 г. была утверждена правительством в июне 2023 г. Среди ее целей – увеличение объема рынка лекарственных средств с 2,25 трлн до 3,76 трлн руб. в год, рост доли российских препаратов с 36,6 до 42,7% (в денежном выражении), подъем экспорта с $1,26 млрд до $3,4 млрд в год. Доля препаратов, которые производятся в рамках полного цикла и входят в перечень стратегически важных, должна вырасти до 80%.
23 апреля сообщалось, что в России зарегистрировали отечественный аналог спинразы (международное непатентованное наименование – нусинерсен), одного из самых дорогих лекарств в мире, применяемого для терапии всех типов спинальной мышечной атрофии (СМА) у детей и взрослых.