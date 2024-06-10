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Кабмин направит еще более 1,8 млрд рублей на бесплатные лекарства для льготников

Ведомости

Правительство России направит еще свыше 1,8 млрд руб. на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте кабмина.

Право на льготные медикаменты имеют инвалиды, включая участников Великой Отечественной войны, дети-инвалиды, чернобыльцы. Решение о назначении конкретного препарата или медизделия принимает лечащий врач.

В документе также расписано распределение средств между субъектами Федерации.

В общей сложности в 2024 г. на эти цели в федеральной казне заложено почти 58 млрд руб.

28 мая сообщалось о разработке специального перечня БАДов в России, которой займутся Минздрав и Роспотребнадзор. Эти же ведомства разработают список заболеваний, при которых выписывают добавки.

В декабре 2023 г. сообщалось, что перечень продуктов лечебного питания для детей с редкими и тяжелыми заболеваниями расширяется на восемь позиций с 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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