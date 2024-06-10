Кабмин направит еще более 1,8 млрд рублей на бесплатные лекарства для льготников
Правительство России направит еще свыше 1,8 млрд руб. на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте кабмина.
Право на льготные медикаменты имеют инвалиды, включая участников Великой Отечественной войны, дети-инвалиды, чернобыльцы. Решение о назначении конкретного препарата или медизделия принимает лечащий врач.
В документе также расписано распределение средств между субъектами Федерации.
В общей сложности в 2024 г. на эти цели в федеральной казне заложено почти 58 млрд руб.
28 мая сообщалось о разработке специального перечня БАДов в России, которой займутся Минздрав и Роспотребнадзор. Эти же ведомства разработают список заболеваний, при которых выписывают добавки.
В декабре 2023 г. сообщалось, что перечень продуктов лечебного питания для детей с редкими и тяжелыми заболеваниями расширяется на восемь позиций с 2024 г.