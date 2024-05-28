Российские врачи будут назначать пациентам БАДы из специального перечня

Рынок БАДов резко вырос в пандемию

Резкий рост аптечных продаж БАДов в России пришелся на начало пандемии коронавируса – 2020 г. В тот год, по данным аналитической компании DSM Group, россияне купили на 7,2% больше такой продукции, чем в 2019 г., – 389 млн упаковок. Следующие два года – 2021–2022 гг. – объем продаж рос на 2,3 и 2,7% соответственно, а в 2023 г. и незначительно сократился – на 0,5% к предыдущему году. Впрочем, на аптечной выручке это серьезно не отразилось – каждый год она увеличивалась двузначными показателями, достигнув по итогам прошлого года 127,6 млрд руб. (+13,1% к предыдущему году). Доля БАДов в общей структуре продаж российских аптек в 2023 г. составила 7,2% (для сравнения: в 2018 г. – 4,4%), следует из данных DSM Group. Среди крупнейших производителей БАДов по объему продаж в денежном выражении за 2023 г.: «Эвалар» (14,4%), Solgar (6,4%), «Квадрат-С» (6,3%) и др.