В России появился отечественный аналог одного из самых дорогих препаратов в мире

Минздрав зарегистрировал в России отечественный аналог спинразы (международное непатентованное наименование – нусинерсен), одного из самых дорогих лекарств в мире, применяемого для терапии всех типов спинальной мышечной атрофии (СМА) у детей и взрослых. Его будет выпускать биотехнологическая компания «Генериум». Данные о регистрации препарата под брендом лантесенс были опубликованы 15 апреля в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС) Минздрава.