В России появился отечественный аналог одного из самых дорогих препаратов в мире

В России появился отечественный аналог одного из самых дорогих препаратов в миреАналог спинразы от «Генериума» будет дешевле иностранного лекарства, но ФАС пока не определила его цену
Минздрав зарегистрировал в России отечественный аналог спинразы (международное непатентованное наименование – нусинерсен), одного из самых дорогих лекарств в мире, применяемого для терапии всех типов спинальной мышечной атрофии (СМА) у детей и взрослых. Его будет выпускать биотехнологическая компания «Генериум». Данные о регистрации препарата под брендом лантесенс были опубликованы 15 апреля в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС) Минздрава.
Информацию о регистрации нусинерсена (лантесенса) «Ведомостям» подтвердил представитель «Генериума». По его словам, отечественный нусинерсен будет дешевле спинразы (ее выпускает американская Biogen, стоимость за упаковку в России – 5,13 млн руб.), но насколько, не уточнил.
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