/ Общество

В России появился отечественный аналог одного из самых дорогих препаратов в мире

Аналог спинразы от «Генериума» будет дешевле иностранного лекарства, но ФАС пока не определила его цену
Анна Киселева
Анастасия Ковалева
Freepik

Минздрав зарегистрировал в России отечественный аналог спинразы (международное непатентованное наименование – нусинерсен), одного из самых дорогих лекарств в мире, применяемого для терапии всех типов спинальной мышечной атрофии (СМА) у детей и взрослых. Его будет выпускать биотехнологическая компания «Генериум». Данные о регистрации препарата под брендом лантесенс были опубликованы 15 апреля в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС) Минздрава.

Информацию о регистрации нусинерсена (лантесенса) «Ведомостям» подтвердил представитель «Генериума». По его словам, отечественный нусинерсен будет дешевле спинразы (ее выпускает американская Biogen, стоимость за упаковку в России – 5,13 млн руб.), но насколько, не уточнил.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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