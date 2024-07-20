МИД России: милитаризация норвежского севера приведет к эскалации
Милитаризация норвежского севера не приведет к повышению его безопасности, инициатива Осло отодвинуть на восток границу ограничений на военную активность и учения НАТО спровоцирует эскалацию напряженности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя предложение норвержских военных.
В июне в оперативном командовании «Финнмарк» вооруженных сил Норвегии выступили с инициативой, которая была направлена, как отметили журналисты в запросе МИДу, на «размывание норвежской политики самоограничений на иностранное военное присутствие и деятельность на территории страны». Захарову попросили прокомментировать предложение отодвинуть границу ограничений на военную активность и учения НАТО на 65 км на восток, чтобы альянс мог использовать для военно-тренировочной деятельности более выгодные со стратегической точки зрения районы.
Местные власти поддержали инициативу, поскольку жители региона «не чувствуют себя в безопасности» из-за отсутствия союзников, отметила представитель МИДа. Она подчеркнула, что Москва не угрожает Норвегии.
«Милитаризация норвежского севера не приведет к повышению его безопасности, а будет иметь ровно противоположный эффект, провоцируя эскалацию напряженности», – говорится в заявлении.
4 июня издание The Telegraph сообщило, что НАТО работает над созданием «сухопутных коридоров» для перемещения американских войск и бронетехники в случае столкновения Европы с Россией. Позднее стало известно, что власти Финляндии, Норвегии и Швеции договорились создать военно-транспортный коридор через северные территории трех стран.