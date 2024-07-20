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МИД России: милитаризация норвежского севера приведет к эскалации

Ведомости

Милитаризация норвежского севера не приведет к повышению его безопасности, инициатива Осло отодвинуть на восток границу ограничений на военную активность и учения НАТО спровоцирует эскалацию напряженности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя предложение норвержских военных.

В июне в оперативном командовании «Финнмарк» вооруженных сил Норвегии выступили с инициативой, которая была направлена, как отметили журналисты в запросе МИДу, на «размывание норвежской политики самоограничений на иностранное военное присутствие и деятельность на территории страны». Захарову попросили прокомментировать предложение отодвинуть границу ограничений на военную активность и учения НАТО на 65 км на восток, чтобы альянс мог использовать для военно-тренировочной деятельности более выгодные со стратегической точки зрения районы. 

Местные власти поддержали инициативу, поскольку жители региона «не чувствуют себя в безопасности» из-за отсутствия союзников, отметила представитель МИДа. Она подчеркнула, что Москва не угрожает Норвегии.

«Милитаризация норвежского севера не приведет к повышению его безопасности, а будет иметь ровно противоположный эффект, провоцируя эскалацию напряженности», – говорится в заявлении.

4 июня издание The Telegraph сообщило, что НАТО работает над созданием «сухопутных коридоров» для перемещения американских войск и бронетехники в случае столкновения Европы с Россией. Позднее стало известно, что власти Финляндии, Норвегии и Швеции договорились создать военно-транспортный коридор через северные территории трех стран. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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