МИД России: милитаризация норвежского севера приведет к эскалации

В июне в оперативном командовании «Финнмарк» вооруженных сил Норвегии выступили с инициативой, которая была направлена, как отметили журналисты в запросе МИДу, на «размывание норвежской политики самоограничений на иностранное военное присутствие и деятельность на территории страны». Захарову попросили прокомментировать предложение отодвинуть границу ограничений на военную активность и учения НАТО на 65 км на восток, чтобы альянс мог использовать для военно-тренировочной деятельности более выгодные со стратегической точки зрения районы.