Зеленский в одной из публикаций назвал Трампа президентом

Экс-президент США Дональд Трамп 18 июля официально согласился баллотироваться на новый срок от Республиканской партии. В тот же день он представил свою предвыборную программу, ключевыми пунктами которой стали борьба с инфляцией и решение миграционного вопроса. На этой неделе СМИ сообщили, что действующей глава государства Джо Байден планирует сняться с выборов уже в эти выходные. Призывы доноров демократов к Байдену не выдвигать свою кандидатуру появились после его дебатов с Трампом в конце июня.