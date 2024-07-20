Зеленский в одной из публикаций назвал Трампа президентом
Президент Украины Владимир Зеленский назвал Дональда Трампа президентом США. Американский политик является бывшим главой государства и планирует еще раз побороться за этот пост на президентских выборах в ноябре 2024 г.
Зеленский опубликовал пост в своем Telegram-канале в ночь на 20 июля. Он рассказал о разговоре с Трампом, во время которого украинский президент поздравил политика с выдвижением в кандидаты в президенты и осудил покушение на него.
«Договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно продолжительным», – написал Зеленский.
Экс-президент США Дональд Трамп 18 июля официально согласился баллотироваться на новый срок от Республиканской партии. В тот же день он представил свою предвыборную программу, ключевыми пунктами которой стали борьба с инфляцией и решение миграционного вопроса. На этой неделе СМИ сообщили, что действующей глава государства Джо Байден планирует сняться с выборов уже в эти выходные. Призывы доноров демократов к Байдену не выдвигать свою кандидатуру появились после его дебатов с Трампом в конце июня.