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Зеленский в одной из публикаций назвал Трампа президентом

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Дональда Трампа президентом США. Американский политик является бывшим главой государства и планирует еще раз побороться за этот пост на президентских выборах в ноябре 2024 г. 

Зеленский опубликовал пост в своем Telegram-канале в ночь на 20 июля. Он рассказал о разговоре с Трампом, во время которого украинский президент поздравил политика с выдвижением в кандидаты в президенты и осудил покушение на него.

«Договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно продолжительным», – написал Зеленский. 

Экс-президент США Дональд Трамп 18 июля официально согласился баллотироваться на новый срок от Республиканской партии. В тот же день он представил свою предвыборную программу, ключевыми пунктами которой стали борьба с инфляцией и решение миграционного вопроса. На этой неделе СМИ сообщили, что действующей глава государства Джо Байден планирует сняться с выборов уже в эти выходные. Призывы доноров демократов к Байдену не выдвигать свою кандидатуру появились после его дебатов с Трампом в конце июня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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