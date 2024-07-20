Израиль нанес авиаудар по объекту хуситов в Йемене

По информации The Times of Israel, это стало первым авиаударом Израиля по территории Йемена. Израильские силовики спланировали операцию в субботу, что является нетипичным для этой страны, отмечает издание. Кроме того, Израиль заранее проинформировал США, и возможно, других региональных игроков, таких как Египет, о своих планах относительно Йемена.