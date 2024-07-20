Израиль нанес авиаудар по объекту хуситов в Йемене

Израиль нанес авиаудар по объекту хуситов в ЙеменеВ результате атаки на порт в Ходейде есть погибшие и раненые
Нефтеперерабатывающий завод в городе Ходейда на подконтрольной хуситам части Йемена подвергся авиационной бомбардировке, сообщает местное издание Almasirah.
Отмечается, что НПЗ был расположен на территории городского морского порта. В социальных сетях уже распространилось видео пожара и дыма с места, по которому был нанесен удар.
Позже издание уточнило, что речь идет о нефтехранилище, в результате удара есть погибшие и раненые.
Согласно информации телеканала Al Arabiya, удар по порту в Ходейде нанесли 12 израильских боевых самолетов, в числе которых были F-35. Удар по Йемену был нанесен спустя сутки после того, как Тель-Авив был атакован дроном, который запустили хуситы.
Армия обороны Израиля подтвердила, что ее ВВС осуществили бомбардировку Йемена, там подчеркнули, что этот стало ответом на «сотни» атак хуситов против еврейского государства, реализованных в течение последних нескольких месяцев.
По информации The Times of Israel, это стало первым авиаударом Израиля по территории Йемена. Израильские силовики спланировали операцию в субботу, что является нетипичным для этой страны, отмечает издание. Кроме того, Израиль заранее проинформировал США, и возможно, других региональных игроков, таких как Египет, о своих планах относительно Йемена.
Йеменское движение «Ансар Аллах» атакует идущие или связанные с Израилем корабли с осени 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». На фоне нападений США совместно с рядом других стран в декабре 2023 г. начали проведение операции «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море.