Вэнс призвал Байдена немедленно уйти в отставку
Кандидат на пост вице-президента США от республиканцев, сенатор Джей-Ди Вэнс призвал действующего президента страны Джо Байдена немедленно уйти в отставку. Об этом он написал в соцсети X.
«Если ты не можешь баллотироваться, то ты не можешь и служить. Он должен уйти в отставку прямо сейчас», – написал Вэнс.
По словам республиканца, все, кто призывают Байдена отказаться от участия в президентской гонки, но при этом не говорят о том, что он должен уйти в отставку, проявляют абсурдный уровень цинизма.
В июле Дональд Трамп Трамп был официально выдвинут кандидатом в президенты США от республиканской партии. Он также объявил, что в случае победы на выборах в ноябре 2024 г. его вице-президентом станет 39-летний сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс.
19 июля американские СМИ сообщили, что Байден планирует сняться с выборов уже в эти выходные, поддавшись давлению однопартийцев и доноров демократической партии. Разговоры о необходимости выдвижения другого кандидата от демократов начались после провальных дебатов с Трампом, в ходе которых Байден часто путался и тормозил. При этом сам Байден и представители его избирательного штаба официально заявили о том, что сниматься с выборов он не планирует.