Вэнс призвал Байдена немедленно уйти в отставку

19 июля американские СМИ сообщили, что Байден планирует сняться с выборов уже в эти выходные, поддавшись давлению однопартийцев и доноров демократической партии. Разговоры о необходимости выдвижения другого кандидата от демократов начались после провальных дебатов с Трампом, в ходе которых Байден часто путался и тормозил. При этом сам Байден и представители его избирательного штаба официально заявили о том, что сниматься с выборов он не планирует.