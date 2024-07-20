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Вэнс призвал Байдена немедленно уйти в отставку

Ведомости

Кандидат на пост вице-президента США от республиканцев, сенатор Джей-Ди Вэнс призвал действующего президента страны Джо Байдена немедленно уйти в отставку. Об этом он написал в соцсети X.

«Если ты не можешь баллотироваться, то ты не можешь и служить. Он должен уйти в отставку прямо сейчас», – написал Вэнс.

По словам республиканца, все, кто призывают Байдена отказаться от участия в президентской гонки, но при этом не говорят о том, что он должен уйти в отставку, проявляют абсурдный уровень цинизма.

В июле Дональд Трамп Трамп был официально выдвинут кандидатом в президенты США от республиканской партии. Он также объявил, что в случае победы на выборах в ноябре 2024 г. его вице-президентом станет 39-летний сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс.

19 июля американские СМИ сообщили, что Байден планирует сняться с выборов уже в эти выходные, поддавшись давлению однопартийцев и доноров демократической партии. Разговоры о необходимости выдвижения другого кандидата от демократов начались после провальных дебатов с Трампом, в ходе которых Байден часто путался и тормозил. При этом сам Байден и представители его избирательного штаба официально заявили о том, что сниматься с выборов он не планирует.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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