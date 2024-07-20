Врач рассказал о ходе лечения Байдена после заражения коронавирусом
Президент США Джо Байден продолжает лечиться после заражения коронавирусом, его состояние улучшается, а симптомы спадают. Об этом сообщил лечащий врач главы государства Кевин О'Коннор в письме, опубликованном пресс-службой Белого дома.
При этом О'Коннор уточнил, что Байден продолжает страдать от кашля и охриплости голоса, но его пульс и давление остаются в норме.
Исследование показало, что Байдена заразился вариантом коронавируса KP.2.3, который распространен в США.
Байден сдал положительный тест на коронавирус 18 июля, после чего он отменил выступление на конференции UnidosUS в Лас-Вегасе и ушел на самоизоляцию. В Белом доме сообщали, что президент США продолжает исполнять свои обязанности удаленно.