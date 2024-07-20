Хуситы пообещали ответить на израильский авиаудар по порту Ходейды
Йеменские хуситы пообещали ответить на израильский авиаудар по ряду объектов в порту Ходейды, сообщает местное издание Almasirah со ссылкой на вооруженные силы Йемена.
«Мы ответим на подлую атаку Израиля и будем смело наносить удары по важным объектам врага», – говорится в заявлении.
В Йемене также указали, что они готовы вести продолжительный конфликт с Израиле и продолжат реализацию военных операций, направленных на поддержу жителей сектора Газа.
Представитель йеменской армии также указал, что израильский авиаудар затронул гражданские объекты, расположенные в пору – электростанцию, резервуары с топливом и портовую инфраструктуру.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь назвал авиаудар ответом на йеменские атаки по еврейскому государству, отметив, что порт использовался в том числе для поставок оружия из Ирана.
Удар по порту в Ходейде ВВС Израиля нанесли 20 июля, после атаки начался сильный пожар, местные власти сообщили о наличии погибших и пострадавших.