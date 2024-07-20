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Хуситы пообещали ответить на израильский авиаудар по порту Ходейды

Ведомости

Йеменские хуситы пообещали ответить на израильский авиаудар по ряду объектов в порту Ходейды, сообщает местное издание Almasirah со ссылкой на вооруженные силы Йемена.

«Мы ответим на подлую атаку Израиля и будем смело наносить удары по важным объектам врага», – говорится в заявлении.

В Йемене также указали, что они готовы вести продолжительный конфликт с Израиле и продолжат реализацию военных операций, направленных на поддержу жителей сектора Газа.

Представитель йеменской армии также указал, что израильский авиаудар затронул гражданские объекты, расположенные в пору – электростанцию, резервуары с топливом и портовую инфраструктуру.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь назвал авиаудар ответом на йеменские атаки по еврейскому государству, отметив, что порт использовался в том числе для поставок оружия из Ирана.

Удар по порту в Ходейде ВВС Израиля нанесли 20 июля, после атаки начался сильный пожар, местные власти сообщили о наличии погибших и пострадавших.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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