Бомбардировщики ВВС США провели тренировочный полет над Финляндией

В конце апреля – начале мая в Финляндии прошли учения НАТО Arrow 24, в них приняли участие около 2600 человек. С 4 по 15 марта в северных районах Норвегии, Швеции и Финляндии прошли совместные учения 12 стран – членов НАТО под кодовым названием Nordic Response. Согласно официальному сайту объединенного авиационного командования альянса, в них принимали участие 20 000 военных.