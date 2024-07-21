Бомбардировщики ВВС США провели тренировочный полет над Финляндией
Два американских бомбардировщика пролетели в воздушном пространстве Финляндии, сообщили в пресс-службе Сил обороны Финляндии.
«Два американских бомбардировщика B-52 Stratofortress пролетели в воздушном пространстве Финляндии в воскресенье 21 июля. Полеты были частью учебных мероприятий», – говорится в сообщении, опубликованном в X.
Бомбардировщики поддерживались двумя американскими самолетами-заправщиками KC-135 и одним KC-46.
В конце апреля – начале мая в Финляндии прошли учения НАТО Arrow 24, в них приняли участие около 2600 человек. С 4 по 15 марта в северных районах Норвегии, Швеции и Финляндии прошли совместные учения 12 стран – членов НАТО под кодовым названием Nordic Response. Согласно официальному сайту объединенного авиационного командования альянса, в них принимали участие 20 000 военных.
Финляндия официально стала 31-м членом НАТО в апреле 2023 г. После вступления республики в военный альянс в российском МИДе предупреждали о возросших угрозах столкновения с НАТО. Президент РФ Владимир Путин допускал, что у Хельсинки могут возникнуть проблемы на фоне присоединения к НАТО.