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Бомбардировщики ВВС США провели тренировочный полет над Финляндией

Ведомости

Два американских бомбардировщика пролетели в воздушном пространстве Финляндии, сообщили в пресс-службе Сил обороны Финляндии.

«Два американских бомбардировщика B-52 Stratofortress пролетели в воздушном пространстве Финляндии в воскресенье 21 июля. Полеты были частью учебных мероприятий», – говорится в сообщении, опубликованном в X.

Бомбардировщики поддерживались двумя американскими самолетами-заправщиками KC-135 и одним KC-46.

В конце апреля – начале мая в Финляндии прошли учения НАТО Arrow 24, в них приняли участие около 2600 человек. С 4 по 15 марта в северных районах Норвегии, Швеции и Финляндии прошли совместные учения 12 стран – членов НАТО под кодовым названием Nordic Response. Согласно официальному сайту объединенного авиационного командования альянса, в них принимали участие 20 000 военных.

Финляндия официально стала 31-м членом НАТО в апреле 2023 г. После вступления республики в военный альянс в российском МИДе предупреждали о возросших угрозах столкновения с НАТО. Президент РФ Владимир Путин допускал, что у Хельсинки могут возникнуть проблемы на фоне присоединения к НАТО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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