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Axios: предвыборные митинги Трампа будут проходить в помещениях

Ведомости

Будущие митинги кандидата в президенты США Дональда Трампа будут проходить в закрытых помещениях после покушения 13 июля, пишет Axios со ссылкой на источники.

«Источник сообщил Axios, что большинство, если не все, будущих митингов Трампа будут проводиться в закрытых помещениях, в отличие от митинга в Батлере, штат Пенсильвания, где в Трампа стреляли», – говорится в материале.

Обеспечение безопасности кандидата в президенты усилили после покушения на митинге в Пенсильвании 13 июля. Тогда 20-летний Томас Мэтью Крукс выстрелил в Трампа, ранив его в ухо. Associated Press со ссылкой на источник писало, что даже после изучения мобильного телефона Крукса ФБР не смогло установить мотив нападавшего.

После инцидента Секретная служба США усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании. Американская разведка не исключает, что на Трампа могут напасть снова, сообщило Politico со ссылкой на источники. 

По данным издания, Белый дом собрал информацию из различных источников об угрозах из Тегерана. Иранские власти отвергли сообщения СМИ, указав, что Трампа необходимо судить за убийство иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 г.

15 июля Республиканская партия выдвинула Трампа кандидатом в президенты США, затем экс-президент официально согласился баллотироваться на новый срок. Сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс объявил о намерении баллотироваться на пост вице-президента США от Республиканской партии. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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