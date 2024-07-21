Axios: предвыборные митинги Трампа будут проходить в помещениях

Обеспечение безопасности кандидата в президенты усилили после покушения на митинге в Пенсильвании 13 июля. Тогда 20-летний Томас Мэтью Крукс выстрелил в Трампа, ранив его в ухо. Associated Press со ссылкой на источник писало, что даже после изучения мобильного телефона Крукса ФБР не смогло установить мотив нападавшего.