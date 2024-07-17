AP: ФБР не смогло установить мотив стрелявшего в Трампа

Одноклассники Крукса рассказали, что его травили в школе. Его описывают как умного, но тихого парня, который предпочитал одиночество и ни с кем не общался. Крукс выпустился из школы в 2022 г. и поступил в общественный колледж округа Аллегейни в Пенсильвании, где получил диплом младшего специалиста с отличием по инженерным наукам. Он также работал помощником в доме престарелых. К административной и уголовной ответственности Крукс ранее не привлекался.