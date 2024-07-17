AP: ФБР не смогло установить мотив стрелявшего в Трампа
Даже после изучения мобильного телефона Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в экс-президента США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании, ФБР не смогло установить мотив нападавшего. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Следствие также проверило компьютер, дом и машину Крукса и опросило более 100 человек. Кроме того, до сих пор неизвестно, оставлял ли стрелок предсмертную записку, посты в соцсетях и какие-либо другие указания, объясняющие причину нападения.
Неясными остаются также политические взгляды Крукса, отмечает AP. Нападавший числился в республиканской партии в Пенсильвании, но федеральные отчеты о финансировании избирательной кампании показывают, что он пожертвовал $15 демократам в день присяги Байдена 20 января 2021 г.
Одноклассники Крукса рассказали, что его травили в школе. Его описывают как умного, но тихого парня, который предпочитал одиночество и ни с кем не общался. Крукс выпустился из школы в 2022 г. и поступил в общественный колледж округа Аллегейни в Пенсильвании, где получил диплом младшего специалиста с отличием по инженерным наукам. Он также работал помощником в доме престарелых. К административной и уголовной ответственности Крукс ранее не привлекался.
По данным AP, за день до покушения нападавший отправился в стрелковый клуб для тренировки. В день митинга он купил 50 патронов калибра 5,56 мм. Он выстрелил в Трампа из винтовки типа AR-15 с расстояния примерно 135 м. Через 15 секунд после этого снайперы ликвидировали Крукса, уточняет агентство.
13 июля 20-летний Крукс ранил Трампа в ухо во время предвыборного выступления. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство.
После инцидента Секретная служба США усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании. Американская разведка не исключает, что на Трампа могут напасть снова, сообщило Politico со ссылкой на источники. По данным издания, Белый дом собрал информацию из различных источников об угрозах из Тегерана. Иран уже много лет якобы рассматривает план мести Трампу за убийство иранского генерала Касема Солеймани в 2020 г.