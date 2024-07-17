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Трамп выступит на первом после покушения митинге 20 июля в Мичигане

Ведомости

Экс-президент США, кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп проведет первый митинг после покушения 20 июля в Мичигане. Об этом пишет CBS News.

Мероприятие пройдет в открытом формате в центре города Гранд-Рапидс на арене Van Andel. Трамп выступит вместе с сенатором от Огайо Джеймсом Дэвидом Вэнсом, которого экс-президент выбрал своим вице-президентом в случае победы. Уточняется, что это первый их совместный митинг.

Республиканец Мичигана Пит Хекстра ожидает, что Вэнс окажет помощь Трампу в колеблющихся штатах Среднего Запада, пишет The New York Times (NYT). Как отмечает газета, Мичиган помог Трампу стать президентом в 2016 г., но в 2020 г. он проиграл в этом штате действующему президенту Джо Байдену.

13 июля бывший президент США был ранен в ухо во время предвыборного выступления. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали.

После покушения Секретная служба США усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании. Американская разведка не исключает, что на Трампа могут напасть снова, сообщило Politico со ссылкой на источники. По данным издания, Белый дом собрал информацию из различных источников об угрозах из Тегерана. Иран уже много лет якобы рассматривает план мести Трампу за убийство иранского генерала Касема Солеймани в 2020 г.

16 июля CNN сообщило, что иранские спецслужбы якобы планировали покушение на Трампа. В сообщении уточнялось, что нет никаких указаний на то, что Крукс был связан с этими планами. Иран эти обвинения отверг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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