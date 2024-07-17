Трамп выступит на первом после покушения митинге 20 июля в Мичигане

После покушения Секретная служба США усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании. Американская разведка не исключает, что на Трампа могут напасть снова, сообщило Politico со ссылкой на источники. По данным издания, Белый дом собрал информацию из различных источников об угрозах из Тегерана. Иран уже много лет якобы рассматривает план мести Трампу за убийство иранского генерала Касема Солеймани в 2020 г.