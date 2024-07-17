Трамп выступит на первом после покушения митинге 20 июля в Мичигане
Экс-президент США, кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп проведет первый митинг после покушения 20 июля в Мичигане. Об этом пишет CBS News.
Мероприятие пройдет в открытом формате в центре города Гранд-Рапидс на арене Van Andel. Трамп выступит вместе с сенатором от Огайо Джеймсом Дэвидом Вэнсом, которого экс-президент выбрал своим вице-президентом в случае победы. Уточняется, что это первый их совместный митинг.
Республиканец Мичигана Пит Хекстра ожидает, что Вэнс окажет помощь Трампу в колеблющихся штатах Среднего Запада, пишет The New York Times (NYT). Как отмечает газета, Мичиган помог Трампу стать президентом в 2016 г., но в 2020 г. он проиграл в этом штате действующему президенту Джо Байдену.
13 июля бывший президент США был ранен в ухо во время предвыборного выступления. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали.
После покушения Секретная служба США усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании. Американская разведка не исключает, что на Трампа могут напасть снова, сообщило Politico со ссылкой на источники. По данным издания, Белый дом собрал информацию из различных источников об угрозах из Тегерана. Иран уже много лет якобы рассматривает план мести Трампу за убийство иранского генерала Касема Солеймани в 2020 г.