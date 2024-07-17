Politico: разведка США ожидает новых покушений на Трампа

Чиновники заявили, что администрация Байдена собрала информацию из различных источников об угрозах из Тегерана, связанных с возможными покушениями на Трампа. Иран уже много лет якобы рассматривает план мести Трампу за убийство иранского генерала Касема Солеймани в 2020 г. Но, по словам чиновников, в последние месяцы разведывательная информация стала более достоверной и официальные лица стали более уверены в намерениях Ирана. Они также заявили, что в ближайшие недели могут быть предприняты новые попытки покушения на Трампа.