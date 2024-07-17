Politico: разведка США ожидает новых покушений на Трампа
Американское разведывательное сообщество получает все больше доказательств того, что Иран занимается активной подготовкой покушений на бывшего президента США Дональда Трампа, возможно, в преддверии выборов в ноябре. Об этом пишет Politico со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с данными разведки.
Чиновники заявили, что администрация Байдена собрала информацию из различных источников об угрозах из Тегерана, связанных с возможными покушениями на Трампа. Иран уже много лет якобы рассматривает план мести Трампу за убийство иранского генерала Касема Солеймани в 2020 г. Но, по словам чиновников, в последние месяцы разведывательная информация стала более достоверной и официальные лица стали более уверены в намерениях Ирана. Они также заявили, что в ближайшие недели могут быть предприняты новые попытки покушения на Трампа.
16 июля CNN со ссылкой на источники сообщило, что иранские спецслужбы якобы планировали покушение на Трампа. При этом в сообщении отмечалось, что нет никаких указаний на то, что Томас Мэтью Крукс, совершивший покушение на Трампа, был связан с этими планами. В постоянном представительстве Ирана при ООН заявили, что сообщения западных СМИ о якобы причастности Ирана к покушению на Трампа являются предвзятыми.
13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании на кандидата в президенты США республиканца Дональда Трампа было совершено покушение. Экс-президент был ранен в ухо. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали на месте. В результате атаки погиб один из сторонников Трампа.
После покушения Секретная служба США усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании. Руководитель министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас назвал произошедшее провалом служб безопасности и пообещал провести независимое расследование.