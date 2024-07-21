WSJ: Карлсон в будущем может баллотироваться на высокий пост
Американский журналист Такер Карлсон в перспективе может претендовать на высокий пост, у него есть способность поднимать сложные вопросы, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Бывший ведущий Fox News посетил на этой национальный съезд Республиканской партии в Милуоки, на мероприятии Карслон был «в центре внимания», отмечает газета. Это свидетельствует о его «возрождающейся роли в консервативном движении». По данным издания, Карлсон также близок к сенатору от штата Огайо Джеймсу Дэвиду Вэнсу, которого он активно продвигал на пост вице-президента.
Источники в партии полагают, что сам Карлсон когда-нибудь сможет претендовать на высокий пост.
«У Такера есть сила поднимать сложные вопросы, с которыми общество должно столкнуться лицом к лицу... Он доказал, что находится здесь для того, чтобы оставаться на вершине консервативного движения и играть важную роль», – приводит WSJ слова помощника бывшего президента США Дональда Трампа Ричарда Гренелла.
Карлсона уволили с американского телеканала Fox News в конце апреля 2023 г. В компании заявили, что решение принято по соглашению журналиста и руководства. После этого он стал публиковать выпуски своей программы в X. В феврале 2024 г. вышло его интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.
Газета The Washington Post после дебатов кандидата в президенты Трампа и действующего главы государства Джо Байдена предложила сразу 10 претендентов на «смену» последнему. Среди них – вице-президент Камала Харрис, министр транспорта Пит Буттиджич и бывшая первая леди США Мишель Обама. Карлсон утверждал, что бывший президент США Барак Обама не верит, что Байден сможет победить на выборах. Твит Обамы в поддержку президента он назвал «неискренним».