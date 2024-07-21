WSJ: Карлсон в будущем может баллотироваться на высокий пост

Карлсона уволили с американского телеканала Fox News в конце апреля 2023 г. В компании заявили, что решение принято по соглашению журналиста и руководства. После этого он стал публиковать выпуски своей программы в X. В феврале 2024 г. вышло его интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.