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WSJ: Карлсон в будущем может баллотироваться на высокий пост

Ведомости

Американский журналист Такер Карлсон в перспективе может претендовать на высокий пост, у него есть способность поднимать сложные вопросы, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. 

Бывший ведущий Fox News посетил на этой национальный съезд Республиканской партии в Милуоки, на мероприятии Карслон был «в центре внимания», отмечает газета. Это свидетельствует о его «возрождающейся роли в консервативном движении». По данным издания, Карлсон также близок к сенатору от штата Огайо Джеймсу Дэвиду Вэнсу, которого он активно продвигал на пост вице-президента.

Источники в партии полагают, что сам Карлсон когда-нибудь сможет претендовать на высокий пост. 

«У Такера есть сила поднимать сложные вопросы, с которыми общество должно столкнуться лицом к лицу... Он доказал, что находится здесь для того, чтобы оставаться на вершине консервативного движения и играть важную роль», – приводит WSJ слова помощника бывшего президента США Дональда Трампа Ричарда Гренелла.

Карлсона уволили с американского телеканала Fox News в конце апреля 2023 г. В компании заявили, что решение принято по соглашению журналиста и руководства. После этого он стал публиковать выпуски своей программы в X. В феврале 2024 г. вышло его интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.

Газета The Washington Post после дебатов кандидата в президенты Трампа и действующего главы государства Джо Байдена предложила сразу 10 претендентов на «смену» последнему. Среди них – вице-президент Камала Харрис, министр транспорта Пит Буттиджич и бывшая первая леди США Мишель Обама. Карлсон утверждал, что бывший президент США Барак Обама не верит, что Байден сможет победить на выборах. Твит Обамы в поддержку президента он назвал «неискренним». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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