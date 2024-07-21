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СМИ Йемена сообщили о четырех авиаударах США и Великобритании

Ведомости

Американские и британские военные нанесли удары по провинции Ходейда на западе Йемена, известно как минимум о четырех атаках. Об этом сообщил подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah.

«Коалиция американо-британских агрессоров атаковала район Рас-Исса в округе Аль-Салиф. Были осуществлены четыре атаки», – говорится в сообщении. 

Вечером 20 июля Израиль нанес авиаудар по территории Йемена. Авиационной бомбардировке подвергся нефтеперерабатывающий завод в городе Ходейда на подконтрольной хуситам части Йемена. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что удар стал ответом на «сотни» атак хуситов против еврейского государства, реализованных в течение последних нескольких месяцев.

В результате авиаудара по Ходейде число погибших на 21 июля составило шесть человек, более 80 человек пострадали. 

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) атакует идущие или связанные с Израилем корабли с осени 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». На фоне нападений США совместно с рядом других стран в декабре 2023 г. начали проведение операции «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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