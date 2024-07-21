СМИ Йемена сообщили о четырех авиаударах США и Великобритании

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) атакует идущие или связанные с Израилем корабли с осени 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». На фоне нападений США совместно с рядом других стран в декабре 2023 г. начали проведение операции «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море.