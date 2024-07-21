СМИ Йемена сообщили о четырех авиаударах США и Великобритании
Американские и британские военные нанесли удары по провинции Ходейда на западе Йемена, известно как минимум о четырех атаках. Об этом сообщил подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah.
«Коалиция американо-британских агрессоров атаковала район Рас-Исса в округе Аль-Салиф. Были осуществлены четыре атаки», – говорится в сообщении.
Вечером 20 июля Израиль нанес авиаудар по территории Йемена. Авиационной бомбардировке подвергся нефтеперерабатывающий завод в городе Ходейда на подконтрольной хуситам части Йемена. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что удар стал ответом на «сотни» атак хуситов против еврейского государства, реализованных в течение последних нескольких месяцев.
В результате авиаудара по Ходейде число погибших на 21 июля составило шесть человек, более 80 человек пострадали.
Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) атакует идущие или связанные с Израилем корабли с осени 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». На фоне нападений США совместно с рядом других стран в декабре 2023 г. начали проведение операции «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море.