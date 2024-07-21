МИД Саудовской Аравии призвал к сдержанности после ударов Израиля по Йемену
Министерство иностранных дел Саудовской Аравии с обеспокоенностью следит за эскалацией в Йемене после атак Израиля и призывает стороны к сдержанности. Соответствующее заявление ведомство опубликовало в соцсети X.
«МИД с большой обеспокоенностью следит за развитием военной эскалации в Йемене после израильских атак в Ходейде, которые усугубляют нынешнюю напряженность в регионе и останавливают продолжающиеся усилия по прекращению войны в секторе Газа», – говорится в сообщении аравийского МИДа.
Министерство заявило о необходимости «проявлять максимальную сдержанность и избавить регион и населяющие его народы от опасностей войны». Ведомство также призвало участников конфликта и международное сообщество «выполнять свои роли и обязанности» для завершения конфликтов в регионе.
Вечером 20 июля Израиль нанес авиаудар по территории Йемена. Авиационной бомбардировке подвергся нефтеперерабатывающий завод в городе Ходейда на подконтрольной хуситам части Йемена.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что удар стал ответом на «сотни» атак хуситов против еврейского государства, реализованных в течение последних нескольких месяцев. Военный представитель хуситов Яхья Сари пообещал «массовый ответ» Израилю после атаки. 21 июля ЦАХАЛ сообщила, что ее военные перехватили ракету, летевшую со стороны Йемена. В результате авиаудара по Ходейде число погибших выросло до шести, еще более 80 человек пострадали.