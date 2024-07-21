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МИД Саудовской Аравии призвал к сдержанности после ударов Израиля по Йемену

Ведомости

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии с обеспокоенностью следит за эскалацией в Йемене после атак Израиля и призывает стороны к сдержанности. Соответствующее заявление ведомство опубликовало в соцсети X.

«МИД с большой обеспокоенностью следит за развитием военной эскалации в Йемене после израильских атак в Ходейде, которые усугубляют нынешнюю напряженность в регионе и останавливают продолжающиеся усилия по прекращению войны в секторе Газа», – говорится в сообщении аравийского МИДа.

Министерство заявило о необходимости «проявлять максимальную сдержанность и избавить регион и населяющие его народы от опасностей войны». Ведомство также призвало участников конфликта и международное сообщество «выполнять свои роли и обязанности» для завершения конфликтов в регионе.

Вечером 20 июля Израиль нанес авиаудар по территории Йемена. Авиационной бомбардировке подвергся нефтеперерабатывающий завод в городе Ходейда на подконтрольной хуситам части Йемена. 

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что удар стал ответом на «сотни» атак хуситов против еврейского государства, реализованных в течение последних нескольких месяцев. Военный представитель хуситов Яхья Сари пообещал «массовый ответ» Израилю после атаки. 21 июля ЦАХАЛ сообщила, что ее военные перехватили ракету, летевшую со стороны Йемена. В результате авиаудара по Ходейде число погибших выросло до шести, еще более 80 человек пострадали. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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