МИД Саудовской Аравии призвал к сдержанности после ударов Израиля по Йемену

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что удар стал ответом на «сотни» атак хуситов против еврейского государства, реализованных в течение последних нескольких месяцев. Военный представитель хуситов Яхья Сари пообещал «массовый ответ» Израилю после атаки. 21 июля ЦАХАЛ сообщила, что ее военные перехватили ракету, летевшую со стороны Йемена. В результате авиаудара по Ходейде число погибших выросло до шести, еще более 80 человек пострадали.