ЦАХАЛ сообщила о перехвате летевшей из Йемена в сторону Израиля ракеты

Вечером 20 июля Израиль нанес авиаудар по территории Йемена. Авиационной бомбардировке подвергся нефтеперерабатывающий завод в городе Ходейда на подконтрольной хуситам части Йемена, сообщало местное издание Almasirah. Армия обороны Израиля заявила, что этот удар стал ответом на «сотни» атак хуситов против еврейского государства, реализованных в течение последних нескольких месяцев.