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ЦАХАЛ сообщила о перехвате летевшей из Йемена в сторону Израиля ракеты

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ее военные перехватили ракету, летевшую со стороны Йемена. Ракета не пересекла границу Израиля, ее сбили силы воздушной обороны, говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.

«Некоторое время назад система воздушной обороны ЦАХАЛ успешно перехватила ракету класса "земля – земля", которая приблизилась к территории Израиля со стороны Йемена», – сообщила израильская армия.

Вечером 20 июля Израиль нанес авиаудар по территории Йемена. Авиационной бомбардировке подвергся нефтеперерабатывающий завод в городе Ходейда на подконтрольной хуситам части Йемена, сообщало местное издание Almasirah. Армия обороны Израиля заявила, что этот удар стал ответом на «сотни» атак хуситов против еврейского государства, реализованных в течение последних нескольких месяцев.

В результате авиаудара погибли три человека, число пострадавших выросло до 87, сообщило агентство SABA со ссылкой на минздрав правительства движения «Ансар Аллах» (хуситы).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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