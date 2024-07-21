ЦАХАЛ сообщила о перехвате летевшей из Йемена в сторону Израиля ракеты
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ее военные перехватили ракету, летевшую со стороны Йемена. Ракета не пересекла границу Израиля, ее сбили силы воздушной обороны, говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
«Некоторое время назад система воздушной обороны ЦАХАЛ успешно перехватила ракету класса "земля – земля", которая приблизилась к территории Израиля со стороны Йемена», – сообщила израильская армия.
Вечером 20 июля Израиль нанес авиаудар по территории Йемена. Авиационной бомбардировке подвергся нефтеперерабатывающий завод в городе Ходейда на подконтрольной хуситам части Йемена, сообщало местное издание Almasirah. Армия обороны Израиля заявила, что этот удар стал ответом на «сотни» атак хуситов против еврейского государства, реализованных в течение последних нескольких месяцев.
В результате авиаудара погибли три человека, число пострадавших выросло до 87, сообщило агентство SABA со ссылкой на минздрав правительства движения «Ансар Аллах» (хуситы).