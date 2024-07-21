Al Hadath: при ударе по порту Ходейда в Йемене погибли шесть человек
Число погибших при израильском ударе по йеменскому порту Ходейда выросло до шести, передает телеканал Al Hadath.
Специалисты продолжают тушение пожара, который продолжается с 20 июля.
Вечером 20 июля Израиль нанес авиаудар по территории Йемена. Авиационной бомбардировке подвергся нефтеперерабатывающий завод в городе Ходейда на подконтрольной хуситам части Йемена. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что удар стал ответом на «сотни» атак хуситов против еврейского государства, реализованных в течение последних нескольких месяцев.
Военный представитель хуситов Яхья Сари пообещал «массовый ответ» Израилю после атаки. 21 июля ЦАХАЛ сообщила, что ее военные перехватили ракету, летевшую со стороны Йемена. Ракета не пересекла границу Израиля, ее сбили силы воздушной обороны.
Йеменское движение «Ансар Аллах» атакует идущие или связанные с Израилем корабли с осени 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». На фоне нападений США совместно с рядом других стран в декабре 2023 г. начали проведение операции «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море.