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Захарова пошутила над выходом Байдена из президентской гонки

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила в своем Telegram-канале над президентом США Джо Байденом после того, как он сообщил о своем решении не баллотироваться на второй срок.

«Джозеф Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Но не добавил, куда именно», – написала она.

Позднее представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что теперь в Штатах должно быть проведено расследование сговора, в рамках которого скрывались данные о реальном состоянии здоровья Байдена.

21 июля американский лидер сообщил о своем решении выйти из президентской гонки. В своем профиле в Х он пояснил, что хочет сосредоточиться на исполнении своих обязанностей до конца срока, а также призвал демократов поддержать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

О том, что Байден в скором времени может покинуть президентскую гонку, с конца июня сообщают СМИ – после его неудачных дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом однопартийцы оказывали на него давление.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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