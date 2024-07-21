Захарова пошутила над выходом Байдена из президентской гонки
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила в своем Telegram-канале над президентом США Джо Байденом после того, как он сообщил о своем решении не баллотироваться на второй срок.
«Джозеф Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Но не добавил, куда именно», – написала она.
Позднее представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что теперь в Штатах должно быть проведено расследование сговора, в рамках которого скрывались данные о реальном состоянии здоровья Байдена.
21 июля американский лидер сообщил о своем решении выйти из президентской гонки. В своем профиле в Х он пояснил, что хочет сосредоточиться на исполнении своих обязанностей до конца срока, а также призвал демократов поддержать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.
О том, что Байден в скором времени может покинуть президентскую гонку, с конца июня сообщают СМИ – после его неудачных дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом однопартийцы оказывали на него давление.