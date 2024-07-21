Джо Байден не будет баллотироваться на второй срок

После провального выступления Байдена на президентских дебатах 27 июня многие однопартийцы президента призвали его отказаться от участия в выборах. Они утверждали, что Байден не сможет победить бывшего главу государства Дональда Трампа, и просили демократа уступить место кандидата от партии более молодому и перспективному политику.