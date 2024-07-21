Джо Байден не будет баллотироваться на второй срок

Джо Байден не будет баллотироваться на второй срокОн вышел из президентской гонки после настойчивых призывов в Демпартии
Президент США Джо Байден заявил, что не планирует баллотироваться на второй срок. Об этом он заявил в своем обращении, опубликованном на личной странице в X.
После провального выступления Байдена на президентских дебатах 27 июня многие однопартийцы президента призвали его отказаться от участия в выборах. Они утверждали, что Байден не сможет победить бывшего главу государства Дональда Трампа, и просили демократа уступить место кандидата от партии более молодому и перспективному политику.
После неудавшегося покушения на Трампа 13 июля давление на Байдена усилилось. К 18 июля стало известно о возможном переносе голосования по номинации кандидата от Демократической партии на первую неделю августа, хотя ранее предполагалось, что оно пройдет ближе к концу июля.
По данным газеты The New York Times, к 20 июля против кандидатуры Байдена высказались 32 демократа в палате представителей из 213 и четыре сенатора из 50.