Зеленский назвал трудным решение Байдена выйти из президентской гонки
Президент США Джо Байден принял трудное, но твердое решение. Так украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал выход американского лидера из президентской гонки.
«За последние годы было принято много важных решений, и они останутся в памяти как смелые шаги, предпринятые президентом Байденом в ответ на сложные времена. И мы уважаем сегодняшнее трудное, но твердое решение», – написал он в X.
Зеленский выразил благодарность Байдену за «неизменную поддержку» и лидерство.
После провала на дебатах с экс-президентом США, кандидатом на пост главы страны Дональдом Трампом в конце июня Байден столкнулся с давлением демократов, которые настаивали, чтобы он отказался от участия в выборах президента США 2024 г. 21 июля Байден сообщил о выходе из президентской гонки, пообещав рассказать о своем решении подробнее позже на этой неделе. Он подчеркнул, что хочет сосредоточиться на исполнении своих текущих обязанностей до конца срока.
Чуть позже Байден заявил о поддержке вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты страны от демократов. Харрис отметила, что намерена добиться выдвижения кандидатом на пост главы государства.
Комментируя заявление Байдена, Трамп назвал его худшим президентом в истории США и выразил мнение, что победить Харрис ему будет гораздо легче, чем действующего главу страны.