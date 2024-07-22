Зеленский назвал трудным решение Байдена выйти из президентской гонки

После провала на дебатах с экс-президентом США, кандидатом на пост главы страны Дональдом Трампом в конце июня Байден столкнулся с давлением демократов, которые настаивали, чтобы он отказался от участия в выборах президента США 2024 г. 21 июля Байден сообщил о выходе из президентской гонки, пообещав рассказать о своем решении подробнее позже на этой неделе. Он подчеркнул, что хочет сосредоточиться на исполнении своих текущих обязанностей до конца срока.