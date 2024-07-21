Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США
Джо Байден войдет в историю как худший президент США, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп телеканалу CNN, комментируя отказ действующего главы государства от участия в президентской гонке.
«Он (Байден. – "Ведомости") – худший президент в истории страны. Он входит в число худших президентов в истории нашей страны», – заявил журналистам Трамп.
Помимо этого Трамп заявил, что победить на выборах вице-президента Камалу Харрис, чью кандидатуру предложил Байден, будет гораздо легче, чем самого действующего президента.
После неудачных дебатов с Трампом в июне Байден под давлением однопартийцев 21 июля заявил, что принял решение выйти из президентской гонки. Он подчеркнул, что хочет сосредоточиться на исполнении своих текущих обязанностей до конца срока.