Как на выход Байдена из президентской гонки отреагировали в России

Как на выход Байдена из президентской гонки отреагировали в РоссииВ Кремле назвали приоритетом достижение целей спецоперации, а не результаты выборов в США
Действующий президент США Джо Байден 21 июля снял свою кандидатуру с выборов президента США 2024 г. Он заявил, что хочет сосредоточиться на исполнении своих текущих обязанностях до конца срока, и выразил поддержку вице-президенту США Камале Харрис в качестве кандидата на пост главы государства от демократов. «Ведомости» собрали реакцию российских властей на выход Байдена из президентской гонки.
Одной из первых решение американского лидера прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Джозеф Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Но не добавил, куда именно», – иронично отметил она в своем Telegram-канале.
По мнению Захаровой, теперь в США должно быть проведено расследование сговора американских СМИ и политических кругов, которые «скрывали истинное положение дел» о здоровье Байдена и тем самым манипулировали общественным мнением. В эфире «Соловьев Live» она назвала происходящее в США внутриполитическими баталиями, подчеркнув, что Москва «не вмешиваемся ни в их внутреннюю жизнь, ни в их выборы».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, находясь на Кубе, поздно вечером заявил, что Байден создал проблемы во всем мире, а теперь бежит, понимая, что не будет переизбран на грядущих выборах. Он также обвинил действующего президента США в развязывании конфликта на Украине, разрушении экономики стран Европы, санкциях против России и других стран и призвал привлечь Байдена к ответственности.
Аналогичную оценку деятельности американского лидера дал глава комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, Байден «переходит в режим “хромой утки”».
«При очевидной стремительной деградации его когнитивных функций этот шаг удивлять не должен. Удивляет другое: как до сих пор человек с такими проблемами со здоровьем может возглавлять крупнейшую ядерную державу», – написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
В Совете Федерации выразили точку зрения, что хаос в американской политике будет только нарастать. По словам сенатора Андрея Клишаса, снятие Байдена с выборов может обернуться для США серьезным конституционным кризисом. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров назвал 21 июля черным днем для президента Украины Владимира Зеленского и Европы, поскольку «они не любят [экс-президента США, кандидата на пост главы страны Дональда] Трампа».
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя решение Байдена, пожелал ему здоровья и подчеркнул, что Россия достигнет целей спецоперации. «Байден все… Желаем ему здоровья. Цели СВО будут достигнуты», – написал ночью Медведев в Telegram-канале.
В Кремле также назвали приоритетом для России достижение целей спецоперации, а не результаты президентской гонки в США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что до выборов остается еще четыре месяца, за этот период «многое может поменяться».