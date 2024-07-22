Как на выход Байдена из президентской гонки отреагировали в России

По мнению Захаровой, теперь в США должно быть проведено расследование сговора американских СМИ и политических кругов, которые «скрывали истинное положение дел» о здоровье Байдена и тем самым манипулировали общественным мнением. В эфире «Соловьев Live» она назвала происходящее в США внутриполитическими баталиями, подчеркнув, что Москва «не вмешиваемся ни в их внутреннюю жизнь, ни в их выборы».