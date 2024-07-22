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МИД Ирана назвал условия прекращения ударов по Израилю со стороны хуситов

Ведомости

Йеменские хуситы перестанут атаковать Израиль в случае, если тот прекратит агрессию против Палестины. Об этом заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Насер Канаани, его слова приводит агентство Nour News.

«Как только израильский режим прекратит свою агрессию, правительство национального спасения Йемена также прекратит свои атаки на этот режим», – сказал он, добавив, что за сложившуюся ситуацию несут ответственность США. Канаани подчеркнул, что именно они должны предотвратить эскалацию в регионе.

Вечером 20 июля Израиль нанес авиаудар по территории Йемена. Авиационной бомбардировке подвергся нефтеперерабатывающий завод в городе Ходейда на подконтрольной хуситам части Йемена. В ответ на удары Израиля хуситы атаковали город Эйлат с помощью баллистических ракет, сообщает Al Jazeera. Армия обороны Израиля в тот же день заявила о перехвате ракеты класса «земля - земля».

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) атакует идущие или связанные с Израилем корабли с осени 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». На фоне нападений США совместно с рядом других стран в декабре 2023 г. начали проведение операции «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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