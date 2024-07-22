МИД Ирана назвал условия прекращения ударов по Израилю со стороны хуситов
Йеменские хуситы перестанут атаковать Израиль в случае, если тот прекратит агрессию против Палестины. Об этом заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Насер Канаани, его слова приводит агентство Nour News.
«Как только израильский режим прекратит свою агрессию, правительство национального спасения Йемена также прекратит свои атаки на этот режим», – сказал он, добавив, что за сложившуюся ситуацию несут ответственность США. Канаани подчеркнул, что именно они должны предотвратить эскалацию в регионе.
Вечером 20 июля Израиль нанес авиаудар по территории Йемена. Авиационной бомбардировке подвергся нефтеперерабатывающий завод в городе Ходейда на подконтрольной хуситам части Йемена. В ответ на удары Израиля хуситы атаковали город Эйлат с помощью баллистических ракет, сообщает Al Jazeera. Армия обороны Израиля в тот же день заявила о перехвате ракеты класса «земля - земля».
Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) атакует идущие или связанные с Израилем корабли с осени 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». На фоне нападений США совместно с рядом других стран в декабре 2023 г. начали проведение операции «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море.