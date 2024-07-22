МИД Ирана назвал условия прекращения ударов по Израилю со стороны хуситов

«Как только израильский режим прекратит свою агрессию, правительство национального спасения Йемена также прекратит свои атаки на этот режим», – сказал он, добавив, что за сложившуюся ситуацию несут ответственность США. Канаани подчеркнул, что именно они должны предотвратить эскалацию в регионе.