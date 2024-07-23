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Россия и Иран завершили подготовку договора о стратегическом партнерстве

Ведомости

Россия и Иран завершили подготовку договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, его подписание должно состояться уже в скором времени. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в интервью ТАСС.

«Редакционная работа над столь солидным документом, призванным повысить статус российско-иранских отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства, продолжалась без малого два с половиной года, и сегодня ее можно считать завершенной», – отметил он.

Финализировать текст удалось в ходе состоявшихся в Москве 21 июня «весьма продуктивных» консультаций экспертов правовых и территориальных подразделений МИД двух стран, добавил дипломат. Грядущее подписание договора Руденко назвал историческим событием.

В начале июля президент РФ Владимир Путин и избранный лидер Ирана Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор, в ходе которого обе стороны подтвердили готовность подписать соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве на предстоящем саммите БРИКС в Казани, сообщило IRNA.

После победы Пезешкиана на выборах президента Ирана в Кремле выразили надежду на продолжение союзнических отношений с Тегераном. Там также отметили позитивную динамику развития и углубления отношений «в самых различных областях». В свою очередь новоизбранный президент Ирана назвал Россию ценным стратегическим союзником и заявил, что его администрация будет углублять сотрудничество с Москвой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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