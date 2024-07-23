Россия и Иран завершили подготовку договора о стратегическом партнерстве
Россия и Иран завершили подготовку договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, его подписание должно состояться уже в скором времени. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в интервью ТАСС.
«Редакционная работа над столь солидным документом, призванным повысить статус российско-иранских отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства, продолжалась без малого два с половиной года, и сегодня ее можно считать завершенной», – отметил он.
Финализировать текст удалось в ходе состоявшихся в Москве 21 июня «весьма продуктивных» консультаций экспертов правовых и территориальных подразделений МИД двух стран, добавил дипломат. Грядущее подписание договора Руденко назвал историческим событием.
В начале июля президент РФ Владимир Путин и избранный лидер Ирана Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор, в ходе которого обе стороны подтвердили готовность подписать соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве на предстоящем саммите БРИКС в Казани, сообщило IRNA.
После победы Пезешкиана на выборах президента Ирана в Кремле выразили надежду на продолжение союзнических отношений с Тегераном. Там также отметили позитивную динамику развития и углубления отношений «в самых различных областях». В свою очередь новоизбранный президент Ирана назвал Россию ценным стратегическим союзником и заявил, что его администрация будет углублять сотрудничество с Москвой.