Россия и Иран завершили подготовку договора о стратегическом партнерстве

После победы Пезешкиана на выборах президента Ирана в Кремле выразили надежду на продолжение союзнических отношений с Тегераном. Там также отметили позитивную динамику развития и углубления отношений «в самых различных областях». В свою очередь новоизбранный президент Ирана назвал Россию ценным стратегическим союзником и заявил, что его администрация будет углублять сотрудничество с Москвой.