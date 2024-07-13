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Пезешкиан назвал Россию ценным стратегическим союзником

Ведомости

Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал Россию ценным стратегическим союзником и соседом страны и заявил, что его администрация будет углублять сотрудничество с РФ. Об этом сказано в его «послании новому миру», опубликованном газетой Tehran Times.

Он подчеркнул, что Россия и Китай поддерживали Иран в трудные времена, и добавил, что очень ценит эту дружбу. Пезешкиан добавил, что будет поддерживать мирные инициативы, которые приведут к завершению конфликта на Украине.

«Я продолжу отдавать приоритет двустороннему и многостороннему сотрудничеству с Россией, особенно в таких рамках, как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества и Евразийский экономический союз», – пообещал в своем послании президент.

Экс-министр здравоохранения и депутат меджлиса (парламента) 69-летний Масуд Пезешкиан одержал победу во втором туре выборов президента Ирана. За Пезешкиана 5 июля проголосовали около 16,3 млн человек (свыше 53%). Досрочные президентские выборы в стране прошли после гибели в авиакатастрофе в конце мая занимавшего этот пост Ибрахима Раиси.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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