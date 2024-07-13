Пезешкиан назвал Россию ценным стратегическим союзником
Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал Россию ценным стратегическим союзником и соседом страны и заявил, что его администрация будет углублять сотрудничество с РФ. Об этом сказано в его «послании новому миру», опубликованном газетой Tehran Times.
Он подчеркнул, что Россия и Китай поддерживали Иран в трудные времена, и добавил, что очень ценит эту дружбу. Пезешкиан добавил, что будет поддерживать мирные инициативы, которые приведут к завершению конфликта на Украине.
«Я продолжу отдавать приоритет двустороннему и многостороннему сотрудничеству с Россией, особенно в таких рамках, как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества и Евразийский экономический союз», – пообещал в своем послании президент.
Экс-министр здравоохранения и депутат меджлиса (парламента) 69-летний Масуд Пезешкиан одержал победу во втором туре выборов президента Ирана. За Пезешкиана 5 июля проголосовали около 16,3 млн человек (свыше 53%). Досрочные президентские выборы в стране прошли после гибели в авиакатастрофе в конце мая занимавшего этот пост Ибрахима Раиси.