Палестинские фракции подписали декларацию о прекращении раскола
Палестинские фракции, среди которых также была делегация от группировки «Хамас», на встрече в Пекине подписали декларацию о прекращении раскола и укреплении национального единства. На церемонии присутствовал министр иностранных дел Китая Ван И.
«Это важный исторический момент в деле освобождения Палестины», – прокомментировал глава МИДа (цитата по «РИА Новости»).
Он добавил, что Китай приветствует усилия, которые приложили 14 фракций для примирения, и поздравляет их с достижением консенсуса.
Глава делегации «Хамас» Муса Абу Марзук, комментируя подписание документа, подчеркнул важность претворения в жизнь декларации, чтобы «завершить курс на примирение и создать независимое государство Палестина со столицей в Иерусалиме», передает «РИА Новости».
19 июля глава министерства иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики призвал все страны пересмотреть отношения с Израилем. Он сделал соответствующее заявление после того, как Международный суд ООН признал аннексией оккупацию еврейским государством палестинских территорий. В апреле Совет ООН по правам человека также потребовал прекратить блокаду сектора Газа и оккупацию палестинской территории, которая находится под контролем Израиля с 1967 г. В Газе боевые действия идут с 7 октября 2023 г. В этот день группировка «Хамас» напала на южные территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи».