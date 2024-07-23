Палестинские фракции подписали декларацию о прекращении раскола

19 июля глава министерства иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики призвал все страны пересмотреть отношения с Израилем. Он сделал соответствующее заявление после того, как Международный суд ООН признал аннексией оккупацию еврейским государством палестинских территорий. В апреле Совет ООН по правам человека также потребовал прекратить блокаду сектора Газа и оккупацию палестинской территории, которая находится под контролем Израиля с 1967 г. В Газе боевые действия идут с 7 октября 2023 г. В этот день группировка «Хамас» напала на южные территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи».