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Палестинские фракции подписали декларацию о прекращении раскола

Ведомости

Палестинские фракции, среди которых также была делегация от группировки «Хамас», на встрече в Пекине подписали декларацию о прекращении раскола и укреплении национального единства. На церемонии присутствовал министр иностранных дел Китая Ван И.

«Это важный исторический момент в деле освобождения Палестины», – прокомментировал глава МИДа (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что Китай приветствует усилия, которые приложили 14 фракций для примирения, и поздравляет их с достижением консенсуса.

Глава делегации «Хамас» Муса Абу Марзук, комментируя подписание документа, подчеркнул важность претворения в жизнь декларации, чтобы «завершить курс на примирение и создать независимое государство Палестина со столицей в Иерусалиме», передает «РИА Новости».

19 июля глава министерства иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики призвал все страны пересмотреть отношения с Израилем. Он сделал соответствующее заявление после того, как Международный суд ООН признал аннексией оккупацию еврейским государством палестинских территорий. В апреле Совет ООН по правам человека также потребовал прекратить блокаду сектора Газа и оккупацию палестинской территории, которая находится под контролем Израиля с 1967 г. В Газе боевые действия идут с 7 октября 2023 г. В этот день группировка «Хамас» напала на южные территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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