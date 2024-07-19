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МИД Палестины призвал все страны пересмотреть отношения с Израилем

Ведомости

Глава министерства иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики призвал все страны пересмотреть отношения с Израилем. Он сделал соответствующее заявление на фоне заключения суда ООН после заседания.

«Суд предписал положить конец незаконной оккупации Израиля. Это означает, что все государства и ООН должны немедленно пересмотреть свои двусторонние отношения с Израилем, чтобы гарантировать, что их политика не будет способствовать продолжающейся агрессии Израиля против палестинского народа», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

19 июля Международный суд ООН признал аннексией оккупацию Израилем палестинских территорий. Согласно консультативному заключению по вопросам правовых последствий оккупации, политика Израиля рассчитана на неопределенный срок и оказывает необратимое воздействие на местах, что равнозначно аннексии.

В апреле Совет ООН по правам человека потребовал прекратить блокаду сектора Газа и оккупацию палестинской территории, которая находится под контролем Израиля с 1967 г. В Газе боевые действия идут с 7 октября 2023 г. В этот день палестинская группировка «Хамас» напала на южные территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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