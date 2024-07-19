МИД Палестины призвал все страны пересмотреть отношения с Израилем
Глава министерства иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики призвал все страны пересмотреть отношения с Израилем. Он сделал соответствующее заявление на фоне заключения суда ООН после заседания.
«Суд предписал положить конец незаконной оккупации Израиля. Это означает, что все государства и ООН должны немедленно пересмотреть свои двусторонние отношения с Израилем, чтобы гарантировать, что их политика не будет способствовать продолжающейся агрессии Израиля против палестинского народа», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
19 июля Международный суд ООН признал аннексией оккупацию Израилем палестинских территорий. Согласно консультативному заключению по вопросам правовых последствий оккупации, политика Израиля рассчитана на неопределенный срок и оказывает необратимое воздействие на местах, что равнозначно аннексии.
В апреле Совет ООН по правам человека потребовал прекратить блокаду сектора Газа и оккупацию палестинской территории, которая находится под контролем Израиля с 1967 г. В Газе боевые действия идут с 7 октября 2023 г. В этот день палестинская группировка «Хамас» напала на южные территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи».