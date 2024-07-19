Международный суд ООН приравнял к аннексии оккупацию Израилем части Палестины
Международный суд ООН признал аннексией оккупацию Израилем палестинских территорий, заявил председатель суда Наваф Салам на заседании, оглашая консультативное заключение по вопросу правовых последствий оккупации Израилем части Палестины.
«Политика и практика [Израиля] рассчитаны на то, чтобы оставаться в силе на неопределенный срок и оказывать необратимое воздействие на местах. Следовательно, суд считает, что такая политика и практика равнозначны аннексии значительной части оккупированной палестинской территории», – сказал Салам (цитата по «РИА Новости).
4 июля Израиль объявил государственной землей территорию в 1270 га на Западном берегу реки Иордан. На соответствующий указ обратила внимание правозащитная организация «Шалом Ахшав», которая назвала признанный израильским кусок земли самым крупным со времен соглашений в Осло, заключенных между Израилем и Организацией освобождения Палестины в 1993 и 1995 гг. С начала 2024 г. Израиль объявил своими 2379 га на Западном берегу Иордана.
В апреле 2024 г. Совет ООН по правам человека (СПЧ) потребовал от Израиля прекратить оккупацию палестинской территории и блокаду сектора Газа. Речь шла о прекращении «оккупации палестинской территории, оккупированной с 1967 г., включая Восточный Иерусалим», и прекращении блокады сектора Газа.
Боевые действия в Газе ведутся с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».
В 2016 г. Совбез ООН принял резолюцию в связи с созданием израильских поселений на Западном берегу Иордана. Действия Израиля были признаны нарушением международного права. Совбез требовал от Израиля прекратить такую деятельность. Израиль отказался выполнять резолюцию.