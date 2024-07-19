Международный суд ООН приравнял к аннексии оккупацию Израилем части Палестины

4 июля Израиль объявил государственной землей территорию в 1270 га на Западном берегу реки Иордан. На соответствующий указ обратила внимание правозащитная организация «Шалом Ахшав», которая назвала признанный израильским кусок земли самым крупным со времен соглашений в Осло, заключенных между Израилем и Организацией освобождения Палестины в 1993 и 1995 гг. С начала 2024 г. Израиль объявил своими 2379 га на Западном берегу Иордана.