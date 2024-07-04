Израиль признал своей крупнейшую за 30 лет часть палестинской территории

На указ обратила внимание правозащитная организация «Шалом Ахшав». Там отметили, что признанный израильским кусок земли стал самым крупным со времен соглашений в Осло, заключенных между Израилем и Организацией освобождения Палестины в 1993 и 1995 гг. С начала 2024 г. Израиль объявил своими 2379 га на Западном берегу Иордана.