Израиль признал своей крупнейшую за 30 лет часть палестинской территории
Израиль объявил государственной землей территорию в 1270 га на Западном берегу реки Иордан, следует из указа, подписанного еще 25 июня. Документ был опубликован 3 июля на сайте правительства Израиля.
На указ обратила внимание правозащитная организация «Шалом Ахшав». Там отметили, что признанный израильским кусок земли стал самым крупным со времен соглашений в Осло, заключенных между Израилем и Организацией освобождения Палестины в 1993 и 1995 гг. С начала 2024 г. Израиль объявил своими 2379 га на Западном берегу Иордана.
Как пояснили в организации, объявление земель государственными – один из способов Израиля установить контроль над территориями. Тель-Авив не считает такие земли частной собственностью палестинцев и запрещает пользоваться ею. Кроме того, Израиль сдает государственные земли в аренду исключительно своим гражданам.
В 2016 г. Совбез ООН принял резолюцию в связи с созданием израильских поселений на Западном берегу Иордана. Действия Израиля были признаны нарушением международного права. Совбез также потребовал от Израиля прекратить такую деятельность. Израиль отказался выполнять резолюцию. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху подверг критике ООН и США, которые были единственными, кто воздержался при голосовании.