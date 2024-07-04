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Израиль признал своей крупнейшую за 30 лет часть палестинской территории

Ведомости

Израиль объявил государственной землей территорию в 1270 га на Западном берегу реки Иордан, следует из указа, подписанного еще 25 июня. Документ был опубликован 3 июля на сайте правительства Израиля.

На указ обратила внимание правозащитная организация «Шалом Ахшав». Там отметили, что признанный израильским кусок земли стал самым крупным со времен соглашений в Осло, заключенных между Израилем и Организацией освобождения Палестины в 1993 и 1995 гг. С начала 2024 г. Израиль объявил своими 2379 га на Западном берегу Иордана.

Как пояснили в организации, объявление земель государственными – один из способов Израиля установить контроль над территориями. Тель-Авив не считает такие земли частной собственностью палестинцев и запрещает пользоваться ею. Кроме того, Израиль сдает государственные земли в аренду исключительно своим гражданам.

В 2016 г. Совбез ООН принял резолюцию в связи с созданием израильских поселений на Западном берегу Иордана. Действия Израиля были признаны нарушением международного права. Совбез также потребовал от Израиля прекратить такую деятельность. Израиль отказался выполнять резолюцию. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху подверг критике ООН и США, которые были единственными, кто воздержался при голосовании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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