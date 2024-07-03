Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

«Хезболла» прекратит обстреливать Израиль при условии прекращения огня в Газе

Ведомости

Ливанская шиитская организация «Хезболла» считает прекращение огня в секторе Газа обязательным условием для стабилизации ситуации на ливано-израильской границе. Об этом сообщил заместитель генсекретаря организации Наим Касем в интервью Associated Press.

«Если в Газе будет прекращен огонь, мы остановимся без всяких обсуждений», – уточнил Касем.

По его словам, «Хезболла» участвует в боевых действиях между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас» в качестве «фронта поддержки» своего союзника. Если бои прекратятся, этой поддержки больше не будет. Но если Израиль свернет военные операции без официального соглашения о прекращении огня и ухода израильских сил из анклава, последствия для ливано-израильского конфликта будут непредсказуемы.

После нападения радикальной палестинской группировки «Хамас» на территорию Израиля 7 октября 2023 г. и последовавшей за этим эскалации в секторе Газа между армией еврейского государства и ливанской «Хезболлой» регулярно происходят столкновения на приграничье. С июня конфронтация между ними усилилась. 18 июня командование армии обороны Израиля утвердило оперативный план наземной операции против «Хезболлы». Ряд государств, в том числе Россия, призвали своих соотечественников воздержаться от посещения Ливана.

1 июля Bild со ссылкой на западных дипломатов сообщило, что израильская наземная операция против «Хезболлы» может начаться на третьей или четвертой неделе июля. FT со ссылкой на иранского чиновника пишет, что Иран вряд ли будет напрямую атаковать еврейское государство, а вместо этого мобилизует сеть поддерживаемых им групп боевиков по всему региону.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных