«Хезболла» прекратит обстреливать Израиль при условии прекращения огня в Газе

По его словам, «Хезболла» участвует в боевых действиях между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас» в качестве «фронта поддержки» своего союзника. Если бои прекратятся, этой поддержки больше не будет. Но если Израиль свернет военные операции без официального соглашения о прекращении огня и ухода израильских сил из анклава, последствия для ливано-израильского конфликта будут непредсказуемы.