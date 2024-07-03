«Хезболла» прекратит обстреливать Израиль при условии прекращения огня в Газе
Ливанская шиитская организация «Хезболла» считает прекращение огня в секторе Газа обязательным условием для стабилизации ситуации на ливано-израильской границе. Об этом сообщил заместитель генсекретаря организации Наим Касем в интервью Associated Press.
«Если в Газе будет прекращен огонь, мы остановимся без всяких обсуждений», – уточнил Касем.
По его словам, «Хезболла» участвует в боевых действиях между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас» в качестве «фронта поддержки» своего союзника. Если бои прекратятся, этой поддержки больше не будет. Но если Израиль свернет военные операции без официального соглашения о прекращении огня и ухода израильских сил из анклава, последствия для ливано-израильского конфликта будут непредсказуемы.
После нападения радикальной палестинской группировки «Хамас» на территорию Израиля 7 октября 2023 г. и последовавшей за этим эскалации в секторе Газа между армией еврейского государства и ливанской «Хезболлой» регулярно происходят столкновения на приграничье. С июня конфронтация между ними усилилась. 18 июня командование армии обороны Израиля утвердило оперативный план наземной операции против «Хезболлы». Ряд государств, в том числе Россия, призвали своих соотечественников воздержаться от посещения Ливана.
1 июля Bild со ссылкой на западных дипломатов сообщило, что израильская наземная операция против «Хезболлы» может начаться на третьей или четвертой неделе июля. FT со ссылкой на иранского чиновника пишет, что Иран вряд ли будет напрямую атаковать еврейское государство, а вместо этого мобилизует сеть поддерживаемых им групп боевиков по всему региону.