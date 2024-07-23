Госдума освободила Свищева и Завального от должностей глав комитетов
Государственная дума освободила депутатов Павла Завального («Единая Россия») и Дмитрия Свищева (ЛДПР) от должностей глав комитетов по энергетике и по физкультуре и спорту. Соответствующий документ Дума вынесла на рассмотрение депутатов.
«Освободить депутата Государственной думы Завального Павла Николаевича от должности председателя комитета Государственной думы по энергетике. Освободить депутата Государственной думы Свищева Дмитрия Александровича от должности председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту», – сказано в документе.
Постановление было принято на пленарном заседании ГД.
Завальный является депутатом Госдумы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югра. Он занимал должность председателя комитета по энергетике во время шестого и седьмого созывов в 2011 – 2021 гг., а затем во время восьмого созыва с 2021 г.
Свищев стал депутатом Госдумы седьмого созыва от ЛДПР в 2016 г. Входил в комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, а с октября 2021 г. был его председателем.
19 июля «Ведомости» писали, что на заседании 24 июля Госдума рассмотрит вопросы об изменениях в руководстве нижней палаты и комитетов. Посты требуются, как отмечают источники, чтобы освободить места для ушедших в мае в отставку членов правительства РФ, которые сейчас баллотируются в Госдуму.