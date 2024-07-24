Опрос: Харрис опережает Трампа на два процентных пункта

21 июля Байден заявил о завершении своей президентской кампании и поддержал Харрис в качестве кандидата от Демократической партии в борьбе против Трампа на выборах президента США в ноябре. Комментируя заявление Байдена, Трамп назвал его худшим президентом в истории США и выразил мнение, что победить Харрис ему будет гораздо легче, чем действующего главу страны.