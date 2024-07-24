Опрос: Харрис опережает Трампа на два процентных пункта
Вице-президент США, претендующая на пост главы государства Камала Харрис опережает бывшего американского лидера, кандидата-республиканца Дональда Трампа на 2%, следует из результатов национального опроса Reuters и исследовательской компании Ipsos.
Онлайн-опрос был проведен 22 и 23 июля, после того, как действующий президент Джо Байден вышел из предвыборной гонки и поддержал Харрис как кандидата от демократов. Участие в опросе принял 1241 взрослый американец по всей стране, включая 1018 зарегистрированных избирателей. Харрис поддержали 44% зарегистрированных избирателя, в то время как Трампа – 42%.
На минувшей неделе опрос Reuters и Ipsos показал, что Байден отставал от Трампа на 2 процентных пункта до того, как завершил свою избирательную кампанию.
21 июля Байден заявил о завершении своей президентской кампании и поддержал Харрис в качестве кандидата от Демократической партии в борьбе против Трампа на выборах президента США в ноябре. Комментируя заявление Байдена, Трамп назвал его худшим президентом в истории США и выразил мнение, что победить Харрис ему будет гораздо легче, чем действующего главу страны.
Харрис же заявила, что для нее большая честь получить одобрение президента, и добавила о своем намерении «заслужить и выиграть эту номинацию».