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Опрос: Харрис опережает Трампа на два процентных пункта

Ведомости

Вице-президент США, претендующая на пост главы государства Камала Харрис опережает бывшего американского лидера, кандидата-республиканца Дональда Трампа на 2%, следует из результатов национального опроса Reuters и исследовательской компании Ipsos.

Онлайн-опрос был проведен 22 и 23 июля, после того, как действующий президент Джо Байден вышел из предвыборной гонки и поддержал Харрис как кандидата от демократов. Участие в опросе принял 1241 взрослый американец по всей стране, включая 1018 зарегистрированных избирателей. Харрис поддержали 44% зарегистрированных избирателя, в то время как Трампа – 42%.

На минувшей неделе опрос Reuters и Ipsos показал, что Байден отставал от Трампа на 2 процентных пункта до того, как завершил свою избирательную кампанию.

21 июля Байден заявил о завершении своей президентской кампании и поддержал Харрис в качестве кандидата от Демократической партии в борьбе против Трампа на выборах президента США в ноябре. Комментируя заявление Байдена, Трамп назвал его худшим президентом в истории США и выразил мнение, что победить Харрис ему будет гораздо легче, чем действующего главу страны.

Харрис же заявила, что для нее большая честь получить одобрение президента, и добавила о своем намерении «заслужить и выиграть эту номинацию».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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