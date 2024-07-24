Песков: Россия никогда не отказывалась от переговоров по конфликту на Украине
Россия никогда не отказывалась от переговоров по конфликту на Украине и сохраняла открытость, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров, всегда сохраняла свою открытость к переговорному процессу, но здесь важны детали, которых мы с вами пока не знаем, поэтому дождемся, видимо, дальнейших каких-то разъяснений», – сказал он, комментируя заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о готовности к переговорам. Песков добавил, что посыл идет в унисон с позицией России.
24 июля в Гуанчжоу прошли переговоры глав внешнеполитических ведомств Украины и Китая. Во время них Ван И обратил внимание, что существует риск эскалации конфликта на Украине и его распространения за пределы государства. Кулеба, в свою очередь, заявил, что страна хочет и готова вести переговоры с Россией. По результатам встречи МИД Украины выпустил комментарий, в котором пояснил, что переговоры могут пройти на соответствующем этапе. В ведомстве отметили, что сейчас с российской стороны «не наблюдается» готовность вести диалог.
В 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому страна отказывается вести переговоры с Россией до тех пор, пока президентом является Владимир Путин. Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам, но их проведение невозможно из-за принятого документа.