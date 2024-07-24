Песков: Россия никогда не отказывалась от переговоров по конфликту на Украине

24 июля в Гуанчжоу прошли переговоры глав внешнеполитических ведомств Украины и Китая. Во время них Ван И обратил внимание, что существует риск эскалации конфликта на Украине и его распространения за пределы государства. Кулеба, в свою очередь, заявил, что страна хочет и готова вести переговоры с Россией. По результатам встречи МИД Украины выпустил комментарий, в котором пояснил, что переговоры могут пройти на соответствующем этапе. В ведомстве отметили, что сейчас с российской стороны «не наблюдается» готовность вести диалог.