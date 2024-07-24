Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Песков: Россия никогда не отказывалась от переговоров по конфликту на Украине

Ведомости

Россия никогда не отказывалась от переговоров по конфликту на Украине и сохраняла открытость, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров, всегда сохраняла свою открытость к переговорному процессу, но здесь важны детали, которых мы с вами пока не знаем, поэтому дождемся, видимо, дальнейших каких-то разъяснений», – сказал он, комментируя заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о готовности к переговорам. Песков добавил, что посыл идет в унисон с позицией России.

24 июля в Гуанчжоу прошли переговоры глав внешнеполитических ведомств Украины и Китая. Во время них Ван И обратил внимание, что существует риск эскалации конфликта на Украине и его распространения за пределы государства. Кулеба, в свою очередь, заявил, что страна хочет и готова вести переговоры с Россией. По результатам встречи МИД Украины выпустил комментарий, в котором пояснил, что переговоры могут пройти на соответствующем этапе. В ведомстве отметили, что сейчас с российской стороны «не наблюдается» готовность вести диалог.

В 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому страна отказывается вести переговоры с Россией до тех пор, пока президентом является Владимир Путин. Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам, но их проведение невозможно из-за принятого документа.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных