Кулеба заявил о готовности Украины вести переговоры с Россией

Ван поблагодарил Кулебу за помощь в эвакуации граждан Китая, в частности иностранных студентов, на начальном этапе конфликта на Украине. Он добавил, что существует риск эскалации и его распространения за пределы государства. Китайская сторона считает, что для урегулирования конфликта необходимо вернуться за стол переговоров. Ван подчеркнул, что решение должно достигаться с помощью политических каналов. Он также отметил, что на фоне готовности России и Украины вести переговоры Китай поддерживает все усилия, которые способствуют установлению мира. По его словам, республика готова сыграть конструктивную роль в прекращении огня. Помимо этого, Китай продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь.