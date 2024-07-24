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Кулеба заявил о готовности Украины вести переговоры с Россией

Об этом он заявил на встрече с главой МИД Китая Ван И
Ведомости

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией. Об этом сообщила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин по результатам переговоров Кулебы с главой МИД КНР Ван И.

«Украина придает большое значение мнению Китая и внимательно изучила консенсус из шести пунктов КНР и Бразилии по политическому урегулированию конфликта. Украинская сторона хочет и готова вести переговоры с Россией», – сказала она, содержание переговоров передает китайское издание The Paper. Мао добавила, что переговоры должны быть рациональными и осмысленными – их необходимо направить на достижение справедливого и прочного мира.

Ван поблагодарил Кулебу за помощь в эвакуации граждан Китая, в частности иностранных студентов, на начальном этапе конфликта на Украине. Он добавил, что существует риск эскалации и его распространения за пределы государства. Китайская сторона считает, что для урегулирования конфликта необходимо вернуться за стол переговоров. Ван подчеркнул, что решение должно достигаться с помощью политических каналов. Он также отметил, что на фоне готовности России и Украины вести переговоры Китай поддерживает все усилия, которые способствуют установлению мира. По его словам, республика готова сыграть конструктивную роль в прекращении огня. Помимо этого, Китай продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь.

МИД КНР ранее неоднократно озвучивал главные требования Китая к мирным переговорам по Украине. На них должны присутствовать и представители России, и Украины. Кроме того, переговоры должны обеспечивать равноправное участие сторон и справедливое рассмотрение всех мирных планов.

Кулеба прибыл в Китай 23 июля по приглашению Ван И, это его первый визит в республику. Глава украинского внешнеполитического ведомства пробудет в стране до 26 июля. До этого министерство иностранных дел Украины сообщило, что главной темой переговоров между сторонами станет «поиск путей прекращения» конфликта и «возможной роли Китая в достижении устойчивого и справедливого мира». Кулеба и Ван пересекались в феврале этого года в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

После начала спецоперации в 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому страна отказывается вести переговоры с Россией до тех пор, пока президентом является Владимир Путин. Российские власти неоднократно заявляли о готовности к переговорам, но из-за этого документа их проведение невозможно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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