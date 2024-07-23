Зеленский заявил о необходимости закончить конфликт на Украине как можно скорее

«Мы все понимаем, что должны закончить этот путь как можно быстрее, чтобы не терять человеческие жизни», – сказал он. Зеленский назвал визит Паролино «сильным сигналом» со стороны Ватикана и выразил благодарность стране за участие в саммите в Швейцарии.