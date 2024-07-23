Зеленский заявил о необходимости закончить конфликт на Украине как можно скорее
Конфликт на Украине необходимо завершить как можно скорее, заявил президент страны Владимир Зеленский во время встречи с главой правительства Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.
«Мы все понимаем, что должны закончить этот путь как можно быстрее, чтобы не терять человеческие жизни», – сказал он. Зеленский назвал визит Паролино «сильным сигналом» со стороны Ватикана и выразил благодарность стране за участие в саммите в Швейцарии.
С 15 по 16 июня в Бюргенштоке прошла первая конференция по урегулированию конфликта на Украине. В июле Зеленский заявил, что представители России должны присутствовать на втором саммите, его планируют провести в ноябре.
В интервью «Би-би-си» от 21 июля президент Украины допустил переговоры с главой России Владимиром Путиным. По словам Зеленского, если Россия будет готова проговаривать план по урегулированию конфликта на Украине по результатам второго мирного саммита, Киев также объявит о готовности говорить с представителями РФ.
В октябре 2022 г. Зеленский подписал указ об отказе вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин. Российские власти заявляли, что открыты к переговорам, но их проведение невозможно из-за этого документа.