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Зеленский заявил о необходимости закончить конфликт на Украине как можно скорее

Ведомости

Конфликт на Украине необходимо завершить как можно скорее, заявил президент страны Владимир Зеленский во время встречи с главой правительства Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

«Мы все понимаем, что должны закончить этот путь как можно быстрее, чтобы не терять человеческие жизни», – сказал он. Зеленский назвал визит Паролино «сильным сигналом» со стороны Ватикана и выразил благодарность стране за участие в саммите в Швейцарии.

С 15 по 16 июня в Бюргенштоке прошла первая конференция по урегулированию конфликта на Украине. В июле Зеленский заявил, что представители России должны присутствовать на втором саммите, его планируют провести в ноябре. 

В интервью «Би-би-си» от 21 июля президент Украины допустил переговоры с главой России Владимиром Путиным. По словам Зеленского, если Россия будет готова проговаривать план по урегулированию конфликта на Украине по результатам второго мирного саммита, Киев также объявит о готовности говорить с представителями РФ.

В октябре 2022 г. Зеленский подписал указ об отказе вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин. Российские власти заявляли, что открыты к переговорам, но их проведение невозможно из-за этого документа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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