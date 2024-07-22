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В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о готовности вести диалог с РФ

Ведомости

Кремль пока не может судить о том, что конкретно стоит за словами президента Украины Владимира Зеленского о готовности вести диалог с Россией, нужно подождать каких-то конкретных действий, если таковые будут, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Ну в целом, это, конечно же, лучше, чем заявления о том, что какие-либо контакты с российской стороной исключаются, и с главой российского государства. И конечно же, разговор в той или иной тональности о диалоге гораздо лучше, чем разговор о намерении воевать до последнего украинца», – добавил представитель Кремля.

21 июля Зеленский в интервью ВВС допустил переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По словам украинского лидера, Украина «с партнерами» будет готова пойти на разговор с представителями России на втором саммите мира, «если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план».

В октябре 2022 г. Зеленский подписал указ об отказе вести переговоры с Россией до тех пор, пока страной руководит Путин. Российские власти заявляли, что открыты к переговорам, но их проведение невозможно из-за этого документа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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