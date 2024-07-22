В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о готовности вести диалог с РФ

«Ну в целом, это, конечно же, лучше, чем заявления о том, что какие-либо контакты с российской стороной исключаются, и с главой российского государства. И конечно же, разговор в той или иной тональности о диалоге гораздо лучше, чем разговор о намерении воевать до последнего украинца», – добавил представитель Кремля.