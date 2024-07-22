В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о готовности вести диалог с РФ
Кремль пока не может судить о том, что конкретно стоит за словами президента Украины Владимира Зеленского о готовности вести диалог с Россией, нужно подождать каких-то конкретных действий, если таковые будут, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Ну в целом, это, конечно же, лучше, чем заявления о том, что какие-либо контакты с российской стороной исключаются, и с главой российского государства. И конечно же, разговор в той или иной тональности о диалоге гораздо лучше, чем разговор о намерении воевать до последнего украинца», – добавил представитель Кремля.
21 июля Зеленский в интервью ВВС допустил переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По словам украинского лидера, Украина «с партнерами» будет готова пойти на разговор с представителями России на втором саммите мира, «если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план».
В октябре 2022 г. Зеленский подписал указ об отказе вести переговоры с Россией до тех пор, пока страной руководит Путин. Российские власти заявляли, что открыты к переговорам, но их проведение невозможно из-за этого документа.