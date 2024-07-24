Путин поручил проработать вопрос заселения в гостиницы по водительским правам

В феврале Минэкономразвития предложило расширить перечень документов для заселения в гостиницы. Предлагалось разрешить отельерам помимо обычного паспорта заселять постояльцев по водительскому удостоверению, военному билету и загранпаспорту. Наравне с этими документами ведомство предлагало использовать мобильное приложение «Госуслуги» и биометрические данные через «Единую систему идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных», приравняв действия по идентификации биометрии к предъявлению документов.