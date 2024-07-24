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Путин поручил проработать вопрос заселения в гостиницы по водительским правам

Ведомости

С 1 июля 2025 г. граждане России смогут заселяться в гостиницы при предъявлении водительского удостоверения. Соответствующее поручение правительству дал президент Владимир Путин по итогам совещания с членами кабмина.

Глава государства также поручил обеспечить развитие на автодорогах системы навигации, информирующей туристов об объектах дорожного сервиса и туристической инфраструктуры, объектах туристского показа. Кроме того, в документе указана необходимость принятия мер для обеспечения покрытия устойчивой мобильной и интернет-связью дорог, входящих в состав автомобильных туристских маршрутов.

Путин также поручил принять меры по созданию на участках таких автодорог площадок для отдыха с санитарными модулями и предусмотреть возможность обслуживания экскурсионных групп, путешествующих на автобусах. Отмечается также необходимость обустройства площадок для размещения автодомов и мобильных торговых объектов.

В феврале Минэкономразвития предложило расширить перечень документов для заселения в гостиницы. Предлагалось разрешить отельерам помимо обычного паспорта заселять постояльцев по водительскому удостоверению, военному билету и загранпаспорту. Наравне с этими документами ведомство предлагало использовать мобильное приложение «Госуслуги» и биометрические данные через «Единую систему идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных», приравняв действия по идентификации биометрии к предъявлению документов.

В июле в Государственную думу внесли законопроект о реестре объектов классификации в сфере туристской деятельности. Перечнем предлагается регулировать работу гостиниц. Инициатива призвана повысить качество услуг, усовершенствовать государственный контроль в сфере туристской деятельности, обеспечить равные конкурентные условия для всех участников рынка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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