Путин поручил проработать вопрос заселения в гостиницы по водительским правам
С 1 июля 2025 г. граждане России смогут заселяться в гостиницы при предъявлении водительского удостоверения. Соответствующее поручение правительству дал президент Владимир Путин по итогам совещания с членами кабмина.
Глава государства также поручил обеспечить развитие на автодорогах системы навигации, информирующей туристов об объектах дорожного сервиса и туристической инфраструктуры, объектах туристского показа. Кроме того, в документе указана необходимость принятия мер для обеспечения покрытия устойчивой мобильной и интернет-связью дорог, входящих в состав автомобильных туристских маршрутов.
Путин также поручил принять меры по созданию на участках таких автодорог площадок для отдыха с санитарными модулями и предусмотреть возможность обслуживания экскурсионных групп, путешествующих на автобусах. Отмечается также необходимость обустройства площадок для размещения автодомов и мобильных торговых объектов.
В феврале Минэкономразвития предложило расширить перечень документов для заселения в гостиницы. Предлагалось разрешить отельерам помимо обычного паспорта заселять постояльцев по водительскому удостоверению, военному билету и загранпаспорту. Наравне с этими документами ведомство предлагало использовать мобильное приложение «Госуслуги» и биометрические данные через «Единую систему идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных», приравняв действия по идентификации биометрии к предъявлению документов.
В июле в Государственную думу внесли законопроект о реестре объектов классификации в сфере туристской деятельности. Перечнем предлагается регулировать работу гостиниц. Инициатива призвана повысить качество услуг, усовершенствовать государственный контроль в сфере туристской деятельности, обеспечить равные конкурентные условия для всех участников рынка.