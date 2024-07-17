В Госдуму внесли законопроект о реестре объектов классификации в сфере туризма

«При этом классификация не будет распространяться на средства размещения, где они используются для осуществления своей основной деятельности организациями отдыха и оздоровления детей, религиозными организациями, а также для деятельности по оказанию услуг в сфере сельского туризма в фермерских хозяйствах», – уточнил один из авторов проекта председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.