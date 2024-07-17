В Госдуму внесли законопроект о реестре объектов классификации в сфере туризма

В Госдуму внесли законопроект о реестре объектов классификации в сфере туризмаПеречень предполагает регулирование работы гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей
В Государственную думу внесли законопроект о реестре объектов классификации в сфере туристской деятельности, следует из думской электронной базы.
Перечнем предлагается регулировать работу гостиниц. Инициатива направлена на повышение качества услуг, совершенствование государственного контроля в сфере туристской деятельности, обеспечение равных конкурентных условий для всех участников рынка.
Кроме того, проектом предлагается классифицировать не только гостиницы, но и все средства размещения, в которых предоставляются услуги по временному проживанию туристов.
«При этом классификация не будет распространяться на средства размещения, где они используются для осуществления своей основной деятельности организациями отдыха и оздоровления детей, религиозными организациями, а также для деятельности по оказанию услуг в сфере сельского туризма в фермерских хозяйствах», – уточнил один из авторов проекта председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Сведения о классификации будут вноситься в специальный реестр объектов классификации в сфере туристской деятельности. В перечень предлагается включать и сведения о горнолыжных трассах и пляжах. Не состоящие в реестре объекты туристской деятельности не смогут оказывать соответствующие услуги.
Законопроектом предусматривается внесение поправок в закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».
«Ведомости» со ссылкой на данные Российского союза туриндустрии (РСТ) писали, что внутренний турпоток в России по итогам 2023 г. вырос на 20% до 78 млн поездок. Отмечалось, что годовой прирост внутреннего турпотока бывал и выше, но именно количество поездок россиян по стране в 2023 г. стало историческим рекордом.
Лидерами приема внутренних туристов, как и в прошлые годы, были Краснодарский край, Москва и Московская область. Прирост количества поездок в столицу России составил 29,9%. Мэр города Сергей Собянин в своем блоге заявлял, что в 2023 г. столицу посетило 24,5 млн туристов. Более 22 млн из них – россияне из других регионов.