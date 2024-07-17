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В Госдуму внесли законопроект о реестре объектов классификации в сфере туризма

Перечень предполагает регулирование работы гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей
Максим Цуланов
Наталья Шарапова / Ведомости

В Государственную думу внесли законопроект о реестре объектов классификации в сфере туристской деятельности, следует из думской электронной базы.

Перечнем предлагается регулировать работу гостиниц. Инициатива направлена на повышение качества услуг, совершенствование государственного контроля в сфере туристской деятельности, обеспечение равных конкурентных условий для всех участников рынка.

Кроме того, проектом предлагается классифицировать не только гостиницы, но и все средства размещения, в которых предоставляются услуги по временному проживанию туристов.

«При этом классификация не будет распространяться на средства размещения, где они используются для осуществления своей основной деятельности организациями отдыха и оздоровления детей, религиозными организациями, а также для деятельности по оказанию услуг в сфере сельского туризма в фермерских хозяйствах», – уточнил один из авторов проекта председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Сведения о классификации будут вноситься в специальный реестр объектов классификации в сфере туристской деятельности. В перечень предлагается включать и сведения о горнолыжных трассах и пляжах. Не состоящие в реестре объекты туристской деятельности не смогут оказывать соответствующие услуги.

Законопроектом предусматривается внесение поправок в закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».

«Ведомости» со ссылкой на данные Российского союза туриндустрии (РСТ) писали, что внутренний турпоток в России по итогам 2023 г. вырос на 20% до 78 млн поездок. Отмечалось, что годовой прирост внутреннего турпотока бывал и выше, но именно количество поездок россиян по стране в 2023 г. стало историческим рекордом.

Лидерами приема внутренних туристов, как и в прошлые годы, были Краснодарский край, Москва и Московская область. Прирост количества поездок в столицу России составил 29,9%. Мэр города Сергей Собянин в своем блоге заявлял, что в 2023 г. столицу посетило 24,5 млн туристов. Более 22 млн из них – россияне из других регионов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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