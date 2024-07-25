Украинские неонацисты взяли ответственность за убийство экс-депутата Рады Фарион
Ответственность за убийство экс-депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион взяла на себя неонацистская группировка National-Socialism/White Power (NS/WP, признана террористической и запрещена в России). Об этом сообщает украинский телеканал «Прямой» в своем Telegram-канале.
По данным СМИ, NS/WP опубликовала видео, на котором, как утверждается, якобы запечатлен момент убийства. Нападение на экс-депутата Рады неонацисты объяснили тем, что она «разжигала ненависть по языковому признаку внутри украинского общества».
Издание «Политика страны» связало убийство Фарион с ее критикой в адрес солдат ВСУ, которые говорят на русском языке.
Вечером 19 июля неизвестный выстрелил в Ирину Фарион во Львове на улице Масарика. Экс-депутата Рады доставили в больницу в критическом состоянии, она получила огнестрельное ранение в голову. Позже Фарион скончалась. Львовские СМИ уточняли, что в нее стрелял мужчина 20-25 лет. Следствие рассматривает в качестве двух основных версий убийства экс-депутата личную неприязнь и ее общественно-политическую деятельность, сообщили в МВД Украины
В России в отношении Фарион возбуждено уголовное дело. По версии следствия, на митинге в Киеве в 2014 г. она «выступила с деструктивными и насильственными призывами к действиям, побуждающим уничтожать Россию как государство и русских как группу лиц по национальному признаку».