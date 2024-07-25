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Украинские неонацисты взяли ответственность за убийство экс-депутата Рады Фарион

Ведомости

Ответственность за убийство экс-депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион взяла на себя неонацистская группировка National-Socialism/White Power (NS/WP, признана террористической и запрещена в России). Об этом сообщает украинский телеканал «Прямой» в своем Telegram-канале.

По данным СМИ, NS/WP опубликовала видео, на котором, как утверждается, якобы запечатлен момент убийства. Нападение на экс-депутата Рады неонацисты объяснили тем, что она «разжигала ненависть по языковому признаку внутри украинского общества».

Издание «Политика страны» связало убийство Фарион с ее критикой в адрес солдат ВСУ, которые говорят на русском языке.

Вечером 19 июля неизвестный выстрелил в Ирину Фарион во Львове на улице Масарика. Экс-депутата Рады доставили в больницу в критическом состоянии, она получила огнестрельное ранение в голову. Позже Фарион скончалась. Львовские СМИ уточняли, что в нее стрелял мужчина 20-25 лет. Следствие рассматривает в качестве двух основных версий убийства экс-депутата личную неприязнь и ее общественно-политическую деятельность, сообщили в МВД Украины

В России в отношении Фарион возбуждено уголовное дело. По версии следствия, на митинге в Киеве в 2014 г. она «выступила с деструктивными и насильственными призывами к действиям, побуждающим уничтожать Россию как государство и русских как группу лиц по национальному признаку».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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