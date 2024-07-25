Украинские неонацисты взяли ответственность за убийство экс-депутата Рады Фарион

Вечером 19 июля неизвестный выстрелил в Ирину Фарион во Львове на улице Масарика. Экс-депутата Рады доставили в больницу в критическом состоянии, она получила огнестрельное ранение в голову. Позже Фарион скончалась. Львовские СМИ уточняли, что в нее стрелял мужчина 20-25 лет. Следствие рассматривает в качестве двух основных версий убийства экс-депутата личную неприязнь и ее общественно-политическую деятельность, сообщили в МВД Украины