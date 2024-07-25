Бомбардировщики России и Китая провели совместное воздушное патрулирование
Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России и Военно-воздушных сил (ВВС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели совместное патрулирование над Чукотским, Беринговым морями и северной частью Тихого океана. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Полет, который продлился более пяти часов, совершили стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС России и бомбардировщики Хун-6К ВВС НОАК. Экипажи отработали вопросы взаимодействия на всех этапах воздушного патрулирования. Их сопровождали российские истребители Су-30СМ и Су-35С, на отдельных участках – самолеты иностранных государств.
После завершения мероприятий все задействованные самолеты вернулись на аэродромы базирования.
В Минобороны подчеркнули, что маневры были выполнены в рамках плана военного сотрудничества на 2024 г. и не были направлены против третьих стран. Там добавили, что самолеты не нарушили воздушное пространство других стран.
24 июля Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что Канада и США подняли свои истребители в воздух для перехвата двух российских бомбардировщиков Ту-95 и двух китайских военных самолетов H-6, которые находились в опознавательной зоне ПВО на Аляске. Уточнялось, что самолеты не нарушили воздушное пространство США и Канады.