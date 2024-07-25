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Бомбардировщики России и Китая провели совместное воздушное патрулирование

Ведомости

Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России и Военно-воздушных сил (ВВС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели совместное патрулирование над Чукотским, Беринговым морями и северной частью Тихого океана. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Полет, который продлился более пяти часов, совершили стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС России и бомбардировщики Хун-6К ВВС НОАК. Экипажи отработали вопросы взаимодействия на всех этапах воздушного патрулирования. Их сопровождали российские истребители Су-30СМ и Су-35С, на отдельных участках – самолеты иностранных государств.

После завершения мероприятий все задействованные самолеты вернулись на аэродромы базирования.

В Минобороны подчеркнули, что маневры были выполнены в рамках плана военного сотрудничества на 2024 г. и не были направлены против третьих стран. Там добавили, что самолеты не нарушили воздушное пространство других стран.

24 июля Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что Канада и США подняли свои истребители в воздух для перехвата двух российских бомбардировщиков Ту-95 и двух китайских военных самолетов H-6, которые находились в опознавательной зоне ПВО на Аляске. Уточнялось, что самолеты не нарушили воздушное пространство США и Канады.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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