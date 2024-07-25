Кремль прокомментировал идею Нетаньяху об аналоге НАТО на Ближнем Востоке
России вряд ли нужны конфронтационные механизмы на Ближнем Востоке, но нужно понимать детали инициативы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху насчет создания в этом регионе альянса, аналогичного НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Представителя Кремля спросили, считает ли Москва угрозой предложение Нетаньяху о создании аналога НАТО.
«Это альянс каких стран? Дело в том, что НАТО имеет абсолютно ярко выраженную и системную конфронтационную направленность. НАТО сначала создавалось для сдерживания Советского Союза, потом оно продолжало выполнять свои функции для сдерживания Российской Федерации, нашей страны, и продолжает это делать по сей день. Нужны ли нам конфронтационные механизмы на Ближнем Востоке? Вряд ли», – сказал Песков.
24 июля Нетаньяху заявил, что Америка и Израиль могут создать «Альянс Авраама» – союз безопасности на Ближнем Востоке, аналогичный НАТО, целью которого станет противостояние «растущей иранской угрозе». Он также отметил, что все страны, которые находятся в мире с Израилем, должны быть приглашены присоединиться к этому союзу.