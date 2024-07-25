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Кремль прокомментировал идею Нетаньяху об аналоге НАТО на Ближнем Востоке

Ведомости

России вряд ли нужны конфронтационные механизмы на Ближнем Востоке, но нужно понимать детали инициативы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху насчет создания в этом регионе альянса, аналогичного НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Представителя Кремля спросили, считает ли Москва угрозой предложение Нетаньяху о создании аналога НАТО.

«Это альянс каких стран? Дело в том, что НАТО имеет абсолютно ярко выраженную и системную конфронтационную направленность. НАТО сначала создавалось для сдерживания Советского Союза, потом оно продолжало выполнять свои функции для сдерживания Российской Федерации, нашей страны, и продолжает это делать по сей день. Нужны ли нам конфронтационные механизмы на Ближнем Востоке? Вряд ли», – сказал Песков.

24 июля Нетаньяху заявил, что Америка и Израиль могут создать «Альянс Авраама» – союз безопасности на Ближнем Востоке, аналогичный НАТО, целью которого станет противостояние «растущей иранской угрозе». Он также отметил, что все страны, которые находятся в мире с Израилем, должны быть приглашены присоединиться к этому союзу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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