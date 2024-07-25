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Путин и Лукашенко встретились на Валааме

В прошлый раз лидеры двух стран посещали остров в июле 2023 года
Ведомости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на острове Валаам на Ладожском озере. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

Ресурс также опубликовал фото с двумя лидерами.

В Кремле подтвердили, что 25 июля ожидается встреча Путина и Лукашенко. Повестка не уточнялась. 13 июля Лукашенко заявил, что намерен обсудить с Путиным дальнейшие шаги по Украине «в ближайшее время на встрече». 

Это не первая совместная поездка Путина и Лукашенко на Валаам. Ровно год назад лидеры также приезжали на остров в Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. Тогда они осмотрели Спасо-Преображенский собор и Смоленский скит.

До этого Путин и Лукашенко вместе посещали Валаам в 2019 г. Тогда они также осмотрели мужской монастырь и посетили службу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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