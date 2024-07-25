Путин и Лукашенко встретились на Валааме

Это не первая совместная поездка Путина и Лукашенко на Валаам. Ровно год назад лидеры также приезжали на остров в Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. Тогда они осмотрели Спасо-Преображенский собор и Смоленский скит.