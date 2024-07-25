Путин и Лукашенко встретились на Валааме

Путин и Лукашенко встретились на ВалаамеВ прошлый раз лидеры двух стран посещали остров в июле 2023 года
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на острове Валаам на Ладожском озере. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».
Ресурс также опубликовал фото с двумя лидерами.
В Кремле подтвердили, что 25 июля ожидается встреча Путина и Лукашенко. Повестка не уточнялась. 13 июля Лукашенко заявил, что намерен обсудить с Путиным дальнейшие шаги по Украине «в ближайшее время на встрече».
Это не первая совместная поездка Путина и Лукашенко на Валаам. Ровно год назад лидеры также приезжали на остров в Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. Тогда они осмотрели Спасо-Преображенский собор и Смоленский скит.
До этого Путин и Лукашенко вместе посещали Валаам в 2019 г. Тогда они также осмотрели мужской монастырь и посетили службу.